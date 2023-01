Mario Joy, pus într-un nou rol al vieții sale. Primele declarații despre copil: „Bebelușii sunt foarte fragili”

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști români la nivel mondial, Mario Joy, compozitorul și interpretul hit-ului „California”, a ajuns din nou în fața altarului în urmă cu doar câteva ore, când a creștinat-o pe micuța Anastasia. Acesta a fost pus într-un nou rol, acela de părinte spiritual pentru o fetiță! Vedeta și soția lui au devenit nașii unei minuni, prima finuță a cuplului. Vădit emoționat, Mario a vorbit în premieră pentru FANATIK și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, și detalii inedite despre îngerașul care va încununa iubirea lor, la nici un an de la nuntă.

Mario Joy, mărturisiri despre postura de tată

, și Mădălina, femeia pe care o iubește de ani buni, au creștinat în urmă cu doar câteva ore prima lor finuță. Emoționat, dar cu sufletul prin de fericire, interpretul ne-a făcut primele confesiuni despre micuța Anastasia și despre încărcătura pe care a simțit-o în biserica unde a avut loc slujba de botez.

ADVERTISEMENT

”Micuța este Anastasia și este prima noastră finuță, pe care o iubim deja foarte mult. Este fetița unor prieteni din Neamț. Ieri am botezat-o pe micuță la o biserică din Neamț, veche de 251 de ani. Puține emoții au fost pentru că e primul copil botezat. Am ținut-o în brațe, e un sentiment frumos și ne bucurăm că îi suntem nași. Părinții ei i-au ales numele pentru că s-a născut aproape de ziua Sfintei Mucenițe Anastasia”, a povestit Mario Joy, cunoscut interpret al piesei California.

”Avem ceva nume la care ne tot gândim”

În luna august a anului 2022 Mario Joy și partenera lui își jurau, în fața lui Dumnezeu, că vor fi alături unul de celălalt, la bine și la rău. La mai puțin de jumătate de an, celebrul artist ne divulgă, cu toată sinceritatea, că următorul pas în relația lor, este firesc apariția unui copil, care să le completeze frumoasa poveste de iubire.

ADVERTISEMENT

Întrebat de cea mai mare temere legată de primul lor prunc, acesta admite că îi va fi frică să îl ia în brațe, pentru că toți par mici și fragili.

”Ne dorim și noi copii, dar când o să vrea Dumnezeu să vină, o să fim pregătiți. Cea mai mare temere a mea personală este că, bebelușii sunt foarte fragili și am o teamă să îi țin în brațe. Sincer avem ceva nume la care ne tot gândim, dar nu aș vrea să le dezvălui acum”, a mai spus vedeta pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Regretul care i-a umbrit viața și, poate, cariera artistului care a interpretat piesa California

și-au oficializat relația în fața ofițerului de stare civilă. Acesta, dar și vindecarea de diabet sunt pricipalele reușite de pe lista interpretului, pentru 2023.

La capitolul momente dificile sau regrete, Mario este de părere că boala și prieteniile false sunt cele pe care trebuie să le sublinieze.

ADVERTISEMENT

”Pentru mine anul 2022 a fost bun. Am scăpat de diabet, am făcut nuntă. Ce a lipsit?! Poate trebuia să lansez mai multă muzică. Momentul când m-am îmbolnăvit de diabet a fost un pic greu. Am depășit momentul și acum sunt sănătos. Nu prea am regrete. Singurul lucru pe care consider că nu l-am manageriat cum trebuie, poate, are legătură cu faptul că trebuia să fiu mai atent în cursul vieții la unii oameni care au fost la un moment dat în viața mea”, a mai explicat interpretul melodiei California.

ADVERTISEMENT

Planurile lui Mario Joy pentru 2023

La început de an, Mario Joy ne împărtășește și care îi sunt planurile pentru 2023, atât pe plan personal, dar mai ales pe plan profesional. Celebru artist de la noi din țară susține că: ”Pentru 2023 ne dorim să fim sănătoși în primul rând. Apoi, ne-am propus să călătorim mai mult. Pe plan muzical urmează multe piese noi. Pe 27 ianuarie voi lansa o melodie în limba română care se numeste`Necondiționat` și în luna martie voi lansa un single internațional de care sunt tare mândru”.