Mario Nicolae a ieșit la atac: “Sunt foarte multe mizerii! N-am văzut atâta răutate în viața mea!”. Exclusiv

Marius Nicolae este unul dintre cei mai contestați oameni de la Dinamo. Managerul sportiv este ținta mai multor oameni de fotbal care îi impută transferurile nereușite și situația dificilă în care se află echipa.

Managerul sportiv a vorbit pentru FANATIK despre atacurile și reproșurile care i se aduc din spațiul public spunând că sunt mulți oameni care se folosesc de el ca să creeze tensiuni la echipă.

Marius Nicolae susține că este foarte apropiat jucătorilor și insistă că Joseph Akpala nu a venit accidentat la Dinamo ci că s-a accidentat pentru Dinamo, transferul nigerianului fiind unul dintre subiectele fierbinți după ce fotbalistul s-a “rupt” la debutul său pentru “câini”.

“Sunt foarte multe minciuni, mizerii. Jucătorilor le este scârbă”

“Nu mai înțeleg nimic. Sunt foarte multe minciuni, mizerii. Jucătorilor le este scârbă. Trebuie să fii rău-intenționat să scrii că eu fac echipa. Cred că mulți se folosesc de mine să distrugă și să facă agitație la echipă. Jucătorii îmi spun că sunt scârbiți de toate atacurile. Din prima zi am avut o reacție extraordinară cu vestiarul.

Dinamo n-a mai avut un om de ani de zile care să fie atât de apropiat de vestiar. Dacă nu curge apa la Săftica, tot Mario Nicolae va fi de vină. Simt presiunea, tot ceea ce se întâmplă negativ la Dinamo, eu sunt sunt de vină, chiar dacă nu am niciun amestec.

“Mâine-poimâine o să aud că eu sunt în spatele lui Cortacero”

Inclusiv când vorbim despre transferuri. Am auzit atât de multe: «Mario Nicolae face ce vrea la Dinamo! Mario Nicolae are drept de semnătură! Mario Nicolae plătește angajații. El decide tot». Mâine-poimâine o să aud că eu sunt în spatele lui Cortacero.

E tragi-comică situația. Uite, de exemplu Gigi Mulțescu a încercat să spună la tv, dar nu a fost lăsat, că el l-a adus pe Akpala, că nu a fost vreo problemă cu jucătorul. Eu o spun pentru a nu știu câta oară. Akpala nu avea 15 kg în plus, nu avea 8 kg în plus, dacă avea 3 kg era mult și era o normalitate pentru un jucător care nu a mai evoluat de atâta timp.

Nu a venit accidentat, semi-ruptura tendonului ahilian nu a venit pe fondul nepregătirii fizice. Akapala când a intrat a fost super ok, a sărit la cap și a aterizat pe piciorul unui adversar și atunci a avut o problemă la gleznă și lumea vedea că șchioapătă. Și au început toți specialiștii: «A venit accidentat!», «Iată cum a venit Akpala!»”.

“Trebuia să fiu jucător de fotbal să fiu sportiv? Astea-s niște complexe ale unora. Niște oameni frustrați”

Marius Nicolae susține că nu trebuie să fie un fost fotbalist ca să poată ajunge conducător de club și îi consideră frustrați pe cei care au astfel de complexe. Managerul sportiv al lui Dinamo spune că a acceptat să vină la club doar pentru a-l ajuta, fără a urmări un câștig financiar:

Eu cred că mulți se folosesc de mine pentru că n-au în cine să dea. În club în cine să dea? În femeia de serviciu? Că nu e nimeni. Pe unde-l prindem, pac, îi dăm la temelie! N-am nimic cu Florin Prunea, să vină și să spună ce are cu mine.

Trebuia să fiu jucător de fotbal să fiu sportiv? Astea-s niște complexe ale unora. Niște oameni frustrați. Noi, ca societate, promovăm mizeria dacă îi spui unuia că nu are față să ajungă într-un club de fotbal pentru că nu a fost niciodată fotbalist.

“Nu am văzut atâta răutate în viața mea”

Sunt foarte mulți oameni care au făcut istorie în fotbal, în posturi de conducere și nu au fost fotbaliști la viața lor. Nu am văzut atâta răutate în viața mea. Eu am venit cu sufletul curat să ajut Dinamo. Nu pentru bani, nu pentru faimă. Am fost o prezență discretă.

Mi-am asumat acest rol la Dinamo pentru că nu era nimeni care să vorbească. Dacă aveam ca la Youtube, să iau bani de fiecare dată când sunt amintit într-un articol chiar eram foarte bine. Eu vă zic: jucătorii sunt toți de partea mea”, a spus Mario Nicolae pentru FANATIK.

Marius Nicolae a venit în luna ianuarie la Dinamo, fiind omul care s-a ocupat de campania de transferuri din iarnă. În acest moment, clubul este într-o poziție dificilă în Casa Pariurilor Liga 1, fiind pe penultimul loc, cu 15 puncte.