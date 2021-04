Mario Nicolae amenință cu dezvăluiri bombă la Dinamo: „O să fie un șoc pentru foarte multe persoane!”

Mario Nicolae a declarat că va spune la finalul campionatului tot ceea ce s-a întâmplat la Dinamo în această perioadă și consideră că mulți vor avea un șoc în urma dezvăluirilor sale.

Cel mai contestat om din conducerea lui Dinamo a răspuns din nou criticilor îndreptate in direcția sa și a celor din conducerea lui Dinamo și respinge categoric toate acuzațiile aduse.

Ba, mai mult, directorul sportiv al lui Dinamo a declarat că va oferi explicații pe larg la finalul campionatului despre toate evenimentele petrecute în Ștefan cel Mare.

Mario Nicolae consideră că la Dinamo e o mare familie: „Cei care suntem la echipă și în jurul echipei suntem foarte uniți”

Mario Nicolae îl contrazice pe Florin Prunea care a declarat că Dusan Uhrin este singur la Dinamo și a declarat că are o relație foarte apropiată cu jucătorii: „Am fost lângă echipă din prima zi și nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. Am încercat să-i ajut pe toți cu fiecare problemă pe care au avut-o. Toată lumea lovește, dar peste tot pe unde am fost am avut o relație extraordinară cu vestiarul”, a respins acesta acuzațiile fostului președinte al alb-roșilor.

Directorul sportiv al „câinilor” le răspunde și celor care i-au reproșat că nu a jucat fotbal și e de părere că aceasta nu e o calitate esențială pentru un director sportiv: „Așa cum spunea și Arrigo Sacchi, ‘Nu am realizat niciodată că pentru a ajunge un jocheu trebuie să fi fost înainte cal’. Deci, ca să fii un director sportiv bun nu trebuie neapărat să fi jucat pentru clubul respectiv sau să fi jucat fotbal la un nivel profesionist”, a spus Mario Nicolae la Digisport.



Mario Nicolae oferă asigurări: „Nu există jucători care să nu își dorească să salveze echipa”

Foarte mulți suporteri dinamoviști i-au acuzat pe jucători de trădare și au spus că jucătorilor nu le pasă de retrogradarea echipei în liga a doua, idee pe care Mario Nicolae a demontat-o de asemenea: „În momentul de față, cei care suntem la echipă și în jurul echipei suntem foarte uniți. Jucătorii sunt foarte conștienți de ceea ce înseamnă Dinamo, nu există jucător aici care să nu își dorească să salveze echipa”.

Mario Nicolae are un mesaj și pentru cei care au vorbit urât despre el în necunoștință de cauză, doar pentru a-l scoate pe el țap ispășitor pentru problemele de la Dinamo, unde a avut foarte mulți inamici: „Foarte multă lume vorbește și mă judecă fără să mă cunoască, dar cu siguranță își vor schimba părerea când vor afla adevărul din interiorul lui Dinamo. Persoanele care m-au susținut la Dinamo de când am venit se pot număra pe degete”.

Cu toate acestea, Mario Nicolae nu se gândește la faptul că „pielea” lui este în joc și e interesat doar de soarta lui Dinamo, care trebuie să facă totul pentru a se salva de la retrogradare: „Nu Mario Nicolae este important în momentul de față, trebuie să salvăm echipa de la retrogradare. Am să vorbesc la finalul campionatului în cel mai mic detaliu despre toate momentele petrecute la Dinamo și vă asigur că o să fie un șoc pentru foarte multe persoane”, a concluzionat dinamovistul.