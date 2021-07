Mario Nicolae, neplătit din februarie la Dinamo! Nu a mai fost dorit de ceilalți oameni din conducere. Exclusiv

Fostul director sportiv de la Dinamo, Marius Nicolae, a plecat de la club la finalul lunii iunie. Oficialului i-a expirat contractul și înțelegerea nu a mai fost prelungită. În locul lui au venit Iuliu Mureșan, pe postul de director executiv și Mihai Matei, pe postul de director sportiv.

Mario Nicolae, neplătit din februarie la Dinamo!

Din informațiile FANATIK, fostul manager sportiv a avut aceleași probleme financiare ca și o mare parte a jucătorilor. Mario Nicolae nu a mai văzut niciun salariu din luna februarie și nu mai are nicio speranță că își va recupera restanțele salariale.

Marius Nicolae a venit pe postul de director sportiv la club în luna ianuarie și a pus umărul la salvarea echipei de la retrogradare. Deși a fost aspru criticat pentru transferurile din iarnă, o parte a mutărilor s-au dovedit câștigătoare.

Jucători precum Raul Albentosa, Steliano Filip sau Jonathan Morsay s-au dovedit extrem de utili în lupta pentru evitarea retrogradării. În schimb, jucători precum Akpala, Nepomuceno sau Kongshavn nu au confirmat.

Nu a mai fost dorit de ceilalți oameni din conducere!

FANATIK a aflat că în ultimele luni relația dintre Marius Nicolae și ceilalți conducători de la club s-a răcit, astfel că s-a ajuns inevitabil la despărțire.

De altfel, președintele CA de la club, FANATIK că Mario Nicolae nu este o variantă pentru postul de președinte: „Nu cred că poate să facă față la acest lucru. Părerea mea. Deci asta e o muncă de birou, iar atribuțiunile lui sunt cele sportive.

Că printre altele a rezolvat și alte probleme, cu baza de la Săftica, e probabil pe cunoștințele dânsului. Problema e lui e cea sportivă: manager sportiv”, a spus oficialul.

Ce spunea fostul director sportiv înainte de expirarea contractului: “Mario Nicolae nu este o prioritate”

în cantonamentul din Turcia și și-a dus contractul la bun sfârșit, însă înțelegerea nu a mai fost prelungită: “Nu am mai discutat nimic. Eu mai am contract până pe data de 30 iunie. Dar, am mai spus, Mario Nicolae nu este o prioritate. Am rezolvat acest cantonament în condiții foarte bune pentru club, avem condiții de top.

La Săftica totul este rezolvat în proporție de 70%: săli de mese, bucătărie, vestiare grație unei sponsorizări de 80.000 de euro pe care am reușit să îi aduc cu ajutorul lui Dumnezeu”, a spus Nicolae cu câteva zile înainte să îi expire contractul la club.

Conducere nouă, probleme vechi! Jucătorii amenință cu plecarea de la club

La Dinamo a fost numită o nouă conducere. Iuliu Mureșan a preluat funcția de director executiv, în timp ce Mihai Matei a venit pe postul de director sportiv în locul lui Mario Nicolae. Însă, problemele persistă la club.

Jucătorii au ajuns la capătul răbdării și amenință că vor pleca dacă nu se vor rezolva o parte dintre problemele salariale de la echipă. La club există restanțe financiare și de 5 luni în ceea ce privește salariile fotbaliștilor.

