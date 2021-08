Mario Nicolae reacționează după acuzele de sabotaj de la Dinamo: “Sistemul Catapult este la Săftica, adună praf”. Exclusiv

Fostul director sportiv de la Dinamo, Mario Nicolae, este acuzat de , președintele CA, că de monitorizare în momentul în care a părăsit clubul, la începutul lunii iulie.

Constantin Eftimescu a declarat pentru FANATIK: „Mario Nicolae este cel care a luat aparatura Catapult”, spunând că sistemul de ultimă generație nu este la dispoziția echipei.

Mario Nicolae reacționează după acuzele de sabotaj de la Dinamo: „I-am convins să ne dea timp de un an de zile gratis sistemul”

și-a prezentat propria versiune pentru FANATIK spunând că Eftimescu este depășit de situație și că aparatura de la Catapult este la Săftica, acolo unde adună praful pentru că nimeni nu știe să o folosească:

“Domnul Eftimescu este depășit de situație. În momentul în care am venit la Dinamo, am vrut să rezolv acest aspect, al monitorizării. Ăsta este fotbalul din ziua de azi. Vedeți și voi ce înseamnă statistică, sisteme de monitorizare. Noi suntem cu foarte mulți ani în urmă.

Pe relația mea cu cei de la Catapult am reușit să ne dea 6 luni gratuit la sistem. Apoi, în patru luni de zile am discutat intens cu ei să ne dea un sistem nou, spunându-le clar că nu avem bani. I-am convins să ne dea timp de un an de zile gratis, ultimul sistem de la Catapult.

“Când am plecat, i-am anunțat pe cei de la Catapult. Ei mi-au spus să iau sistemul și să îl țin până când se ia o decizie”

Ei aveau garanția că cineva va avea grijă de produsele în valoare de 60.000 de euro că după un an sistemul se întoarce la ei. A contat foarte mult că a fost și George Neagu preparator fizic, pe care ei îl cunoșteau.

Eu am garantat pentru Neagu. El știa foarte bine să lucreze cu sistemul. Când ne-am reunit, am adus sistemul, l-am avut cu noi în Turcia. Când am plecat, i-am anunțat pe cei de la Catapult. Ei mi-au spus să iau sistemul și să îl țin până când se ia o decizie.

„Le-am spus celor de la Catapult să le lase sistemul până la finalul sezonului. Ei au spus ok și acum sistemul este la Săftica, adună praf”

L-am și anunțat pe domnul Eftimescu, deși nu există nicio obligativitate între Catapult și Dinamo. Sistemul a fost adus de mine pentru că eu lucram la Dinamo și pentru că eu am vrut să avem cele mai bune condiții.

Au început cu niște presiuni, m-au sunat că unde e sistemul… Le-am spus celor de la Catapult să le lase sistemul până la finalul sezonului. Ei au spus ok și acum sistemul este la Săftica, adună praf.

Nu cred că sunt foarte mulți care știu cum se lucrează cu așa ceva. Atenție, nu sunt foarte mulți dornici. Aici trebuie să muncești. Să stai după fiecare antrenament, să descarci tabele, să analizezi datele. Noi nu avem mentalitatea asta.

“Cei de la Catapult monitorizează ceea ce se întâmplă și este posibil ca în luna decembrie să îl ia înapoi”

Oricum, cei de la Catapult monitorizează ceea ce se întâmplă și este posibil ca în luna decembrie să îl ia înapoi. Astea sunt niște acuzații gratuite că am luat eu sistemul și am făcut și am dres. Sistemul este la Săftica, acolo adună praf.

Păi eu nu am luat un salariu la Dinamo din februarie. Câte nu am făcut eu pentru clubul acesta și am încercat să fie cât mai bine”, a spus Marius Nicolae pentru FANATIK.

Parteneriatul cu Catapult a fost parafat de Dinamo în luna iunie, însă în acest moment, compania specializată în monitorizarea sportivilor este la un pas să rezilieze contractul cu echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.