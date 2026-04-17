Mario Tudose, despre decizia lui Istvan Kovacs în FC Argeș – CFR Cluj 0-1: „Nu suntem în curtea școlii”

Mario Tudose a lămurit cea mai controversată fază din FC Argeș - CFR Cluj 0-1. Fundașul a demontat solicitările ardelenilor de a primi lovitură de la 11 metri.
Iulian Stoica
17.04.2026 | 23:17
Mario Tudose face lumină în cea mai controversată fază din FC Argeș - CFR Cluj. Foto: sportpictures
FC Argeș – CFR Cluj, din etapa a 5-a din play-off-ul SuperLigii, s-a încheiat în favoarea oaspeților, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun, în minutul 90+3. Pe finalul partidei, înainte de reușita decisivă, ardelenii au solicitat penalty, după ce Tudose a tras un adversar în careu.

Mario Tudose face lumină în cea mai controversată fază din FC Argeș – CFR Cluj 0-1

La scurt timp după fluierul final al partidei de la Mioveni, Mario Tudose s-a arătat dezamăgit de faptul că partida a fost pierdută pe final, în contextul în care CFR Cluj nu a avut foarte multe ocazii. Întrebat despre faza controversată din careu, fundașul piteștenilor a transmis că era prea puțin pentru un penalty, iar având în vedere că VAR nu a intervenit, contactul nu a fost suficient pentru o penalizare.

„Au avut nu știu câte șuturi pe poartă. Nici noi nu am avut ocazii mari, dar un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. A fost o îmbulzeală, mingea a ajuns la un jucător de la CFR.  Nici nu mai știu cine a dat gol. Dar a avut culoar, a marcat și asta a fost. Cred că meritam cel puțin un egal. Dar fotbalul e făcut din momente, au avut noroc, pentru că mingea a ajuns la ei din acea îmbulzeală.

Părerea mea e că nu ai cum să dai penalty la așa ceva, nu suntem în curtea școlii. Dar acum avem și VAR, nu se pune problema. Cred că U Cluj este cea mai puternică în acest moment. E clar că va fi un meci greu, dar sper că vom câștiga. Suntem în semifinală și ar fi păcat”, a declarat Mario Tudose, potrivit Digi Sport.

Cifrele lui Mario Tudose

În ciuda faptului că este nou-promovată în SuperLiga României, FC Argeș a reușit calificarea în play-off, acolo unde face o figură frumoasă. Unul dintre artizanii acestui parcurs este Mario Tudose, tânărul fundaș având prestații solide la debutul în prima ligă, iar un transfer în vara anului 2026 pare iminent.

De-a lungul sezonului în curs, Tudose a adunat nu mai puțin de 39 de partide pentru FC Argeș, în care a reușit să ofere două pase decisive. Cum evoluțiile au impresionat, cota de piață a fundașului a crescut considerabil, astfel că site-urile de specialitate îl evaluează la 1,5 milioane de euro, fiind cel mai valoros jucător din lotul lui Bogdan Andone.

  • 1,5 milioane de euro este cota lui Mario Tudose
  • 39 de meciuri și două pase decisive a adunat fundașul în acest sezon
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
