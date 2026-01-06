Mario Tudose, răspuns la ofertele pe care le-au făcut FCSB și Dinamo. Ce obiectiv tare are pentru 2026. Video

ADVERTISEMENT

Mario Tudose (20 de ani) a făcut dezvăluiri tari direct din cantonamentul din Antalya. Superstarul lui FC Argeș a dat un răspuns blitz când a fost întrebat de ofertele de la FCSB și Dinamo și le-a pus gând rău rivalelor din SuperLiga.

Mario Tudose, răspuns blitz la ofertele de la FCSB și Dinamo

Mario Tudose este unul dintre cei mai curtați fotbaliști din campionatul României. Internaționalul român, care a fost nu vrea să mai audă momentan de un transfer și vrea să facă performanță cu FC Argeș.

Stoperul în vârstă de 20 de ani i-a pus gând rău chiar campioanei României. FC Argeș – FCSB se joacă în prima etapă din 2026, vineri, 16 ianuarie, de la ora 17:00. Chiar și roș-albaștrilor le-au luat frica piteștenilor,

Ce faci? Cum ești zilele acestea?

– Sunt bine. Ne-am reîntors la antrenamente. E un program destul de dificil, cu două antrenamente pe zi, meciuri amicale. Dar e o perioadă scurtă și trebuie să revenim la cel mai înalt nivel pentru jocul cu Steaua (n.r. – FCSB).

Trageți tare acum, mai ales că începeți cu una din adversarele tari.

– Da. Cred că e cel mai tare în momentul de față. Pare că și-au revenit, dar noi trebuie să pregătim foarte bine jocul și sunt convins că vom reuși să scoatem un rezultat pozitiv.

Cei de la FCSB au venit să vă spioneze la amicalul cu Bursaspor. Credeți că v-au deconspirat secretele sau le mai pregătiți surprize?

– Nu. A fost doar un meci amical, după ce ieri am avut două antrenamente foarte grele. Nu am fost deloc proaspeți. Vă dați seama că e greu să fii la cel mai înalt nivel după o perioadă de pregătire ca asta în care te încarci foarte mult. Eu zic că o să îi surprindem.

Vă sperie FCSB că și-a intrat în formă fix înainte de meciul cu voi?

– Ei oricum aveau o echipă bună și înainte, au jucători foarte valoroși, dar noi trebuie să ne concentrăm fix pe echipa noastră, pe jocul nostru, pentru că dacă o să facem ce ne spune mister și ceea ce pregătește el pentru noi, cu siguranță vom scoate un rezultat bun.

„Nicio echipă nu stă în vreun jucător. Nici în Caio, nici în mine”

Cât de tare va conta absența lui Caio?

– Da, , dribla foarte bine, cred că e o pierdere la nivel ofensiv. Dar nicio echipă nu stă în vreun jucător. Nici în Caio, nici în mine, nici în Straton, în nimeni. Cine intră în teren trebuie să dea totul ca să obținem un rezultat bun.

Tu simți că ai ceva de demonstrat, având în vedere că au fost discuții legate de o posibilă plecare a ta?

– Nu. Eu joc la fiecare meci, indiferent că jucăm cu prima clasată sau cu ultima, la fel. Nu are nicio legătură interesul FCSB-ului din vară. Nu s-a mai purtat nicio discuție, doar presa mai scrie lucruri aiurea.

Nu a fost nicio ofertă concretă nici de la FCSB, nici de la Dinamo?

– Nu cred că are rost să discutăm acum despre chestii de genul.

Mesaj pentru Mircea Lucescu: „Vreau să o iau pas cu pas”

E echipa națională un obiectiv pentru tine în 2026?

– Echipa națională de tineret pentru mine în principiu. Înțeleg unde vreți să bateți, dar deocamdată nu se pune problema. Eu vreau să o iau pas cu pas și dacă va fi o oportunitate, va fi ceva nemaipomenit. Dar eu trebuie să mă pregătesc foarte bine pentru naționala de tineret.

Ce îți propui anul acesta?

– Să joc cât mai multe meciuri. Chiar pe toate. La nivel de echipă să avem rezultate cât mai bune. Să accedem în primele 6 și un parcurs cât mai lung în Cupa României.

La început lumea spunea că FC Argeș e o surpriză, acum lumea vă tratează de la egal la egal cu granzii.

– E normal. Noi suntem o echipă nou-promovată, toată lumea credea că o să ne batem la retrogradare, dar am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine echipă, indiferent că e Steaua, Dinamo, Rapid sau Craiova. Am demonstrat că avem valoare să încurcăm pe oricine în acest campionat.

Mario Tudose nu mai vrea vacanță: „Prefer antrenamente între Crăciun și Revelion”

Cum ai petrecut zilele libere înainte de cantonament?

– A fost o vacanță destul de scurtă. Fiecare a petrecut timpul cu familia sau cu prietenii. Unii au reușit să meargă la munte, alții au fost plecați în străinătate. Pe 2 ianuarie trebuia să fim la Pitești. Eu am ales să îmi petrec vacanța acasă. Am fost la munte de Revelion și cam atât.

A fost timp de odihnă? Timpul a fost cam scurt.

– Da, timpul a fost cam scurt. Eu unul aș prefera să nu ne mai dea vacanța de iarnă dacă va fi așa și anii următor. Ai 10 zile de vacanță, prefer să ne dea 2-3 zile de Crăciun, 2 de Revelion și între să facem antrenamente decât să avem aceste 10 zile în care să stăm și să venim în cantonament cu 2 antrenamente pe zi ca să ne revenim la normal. Cred că ar fi mai ok așa.

Ce face Mario Tudose când e liber?

– Mario Tudose, când are timp liber, iese împreună cu prietenii în oraș, petrece timp cu familia, merge la o piscină acoperită, că e foarte frig afară. Cam atât.

Îți place să înoți?

– Îmi place în general să stau în apă, dar și să înot, da.

Care e destinația de vacanță preferată?

– Cred că Marbella, Spania. Undeva unde e cald oricum. Nu îmi place frigul deloc.

1 milion de euro e cota de piață a lui Mario Tudose, conform transfermarkt.com

72 de meciuri, 4 goluri și 2 pase decisive are fundașul central în tricoul lui FC Argeș