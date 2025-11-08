Mario Tudose rupe tăcerea despre transferul la FCSB! S-a enervat în timpul interviului: „Chiar nu pot!”

ADVERTISEMENT

Mario Tudose a impresionat în tricoul lui FC Argeș, iar mai multe formații puternice din Superligă sunt interesate de un posibil transfer al fundașului. La finalul meciului cu Rapid, pierdut de piteșteni cu 0-2, tânărul fundaș a vorbit despre posibilitatea de a o părăsi pe FC Argeș în iarnă.

Mario Tudose a rupt tăcerea despre un posibil transfer la FCSB

Dorit de echipe precum FCSB, Universitatea Craiova sau Dinamo, Mario Tudose a afirmat că este concentrat momentan pe evoluțiile sale de la FC Argeș. „Eu până la iarnă sunt aici, mă concentrez aici. Dacă va fi cazul unui transfer în iarnă, veți afla. Eu deocamdată nu știu nimic, încerc să fiu concentrat aici, să joc cât mai bine.

(n.r. te doresc și Dinamo și Craiova, după FCSB) Sunt nişte echipe cu un nume foarte important în România. Din punctul meu de vedere, cele mai mari. Orice jucător îşi doreşte să meargă la mai bine, într-un campionat puternic, la echipe mai bune, dar asta nu depinde doar de mine. Eu sunt aici, conducerea o să decidă împreună cu mine și vom vedea ce va fi”, a afirmat acesta, conform .

Ce întrebare l-a enervat pe Mario Tudose

Fundașul a fost vizibil iritat în momentul în care a fost întrebat dacă nu are o echipă favorită. „Chiar nu pot să spun, nu am cum. Sunt la FC Argeș, mă concentrez aici, e echipa mea, ar fi greșit acum să vorbesc de alte echipe când eu sunt aici la Pitești.

Dacă va fi cazul să plec, voi pleca. Dacă nu, rămân aici în continuare, avem echipă bună, deocamdată suntem pe locul 5, tragem tare, încercăm să prindem play-off-ul”, a afirmat Mario Tudose. Născut la Pitești, tânărul fotbalist a început fotbalul la FC Argeș, iar între 2021 și 2023 a făcut parte din academia celor de la .

Ce a declarat Bogdan Andone despre transferul lui Mario Tudose

Și antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone, a vorbit la finalul partidei despre . „Se antrenează foarte bine, cred că a jucat în toate meciurile foarte bine. Nu cred că are probleme că se discută de anumite echipe care l-ar vrea. E un băiat care își face treaba, e destul de inteligent.

Dacă vor fi oferte bune pentru el și pentru club, cu siguranță că va pleca. Dacă nu, o să-și crească nivelul până în vară. Bineînțeles că plecarea lui ne va dezechilibra, pentru că este și jucătorul under, e clar că vom avea nevoie de soluții. Va fi greu de găsit tot un fundaș under, dar ne apropiem de perioada de transferuri. Avem ceva idei de transferuri pe anumite poziții, dar e devreme să vorbim”, a afirmat tehnicianul, conform sursei menționate.

