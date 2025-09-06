Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mario Tudose, sfătuit să nu meargă la FCSB: „Dacă face două greșeli ca la Pitești, iese Gigi Becali la televizor și…”

FCSB trage tare să îl transfere pe Mario Tudose, de la FC Argeș. De ce nu ar trebui să meargă tânărul fundaș central la campioana României.
Mihai Dragomir
06.09.2025 | 15:15
Mario Tudose sfatuit sa nu mearga la FCSB Daca face doua greseli ca la Pitesti iese Gigi Becali la televizor si
EXCLUSIV FANATIK
Mario Tudose în meciul direct cu FCSB, alături de Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Gigi Becali a ordonat staff-ului de la FCSB să caute un nou fundaș central după remiza cu CFR Cluj din etapa a 8-a. Jucătorul pe care bucureștenii sunt la doar un pas să îl transfere este Mario Tudose, de la FC Argeș. De ce consideră specialiștii FANATIK că fotbalistul nu trebuie să facă pasul la campioana en-titre.

ADVERTISEMENT

De ce nu trebuie să meargă Mario Tudose la FCSB. Avertisment pentru tânărul fundaș central de la FC Argeș

Mario Tudose este ținta celor de la FCSB pentru finalul perioadei de transferuri, jucător despre care Dani Coman a făcut un anunț de ultimă oră legat de transferul lui chiar la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită l-a urmărit pe Tudose încă de când echipa piteșteană juca în Liga 2, astfel că l-a analizat complet. Fostul jucător român consideră că tânărul internațional nu trebuie să meargă la FCSB din cauza criticilor publice ale lui Gigi Becali, în special după greșeli grave sau meciuri pierdute.

ADVERTISEMENT

„Dacă îi face două penalty-uri în două meciuri consecutive?”

„L-am urmărit și în Liga 2. Am văzut că a fost în academia lui Benfica. E foarte, foarte înalt. Ce am observat, are greșeli de interpretare a fazelor. Mă refer la momentul atacului. Poate și din cauză că este foarte înalt și este puțin mai lent.

Atacă decisiv și cam greșește. Ca fundaș central, când bagi o alunecare sau vrei să ataci, trebuie să fii 100% convins că atingi mingea. L-am văzut și ieri, la U21, cu Kosovo. Eu dacă aș fi în locul lui Tudose nu m-aș duce la FCSB.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

Vorbeam de Chiricheș, ce a pățit el. Îți dai seama dacă greșește Tudose… Dacă face două greșeli la FCSB cum a făcut pe la Pitești, iese Gigi Becali la TV… Dacă îi face două penalty-uri în două meciuri consecutive? Așa a fost și George Popescu și acum nu știe cum să scape de el”, a spus în primă fază Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au...
Digisport.ro
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump

„Fiind și tânăr și… Bănuiesc că i-au și promis că va fi principala variantă de under, altul va fi discursul la eventualele greșeli. Nici nu au soluții, hai să fim serioși. Câștigă under, ca punct fix”, a spus și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Mario Tudose, sfătuit să nu meargă la FCSB

Problema care i-a dat lui Mircea Lucescu planurile peste cap la meciul cu...
Fanatik
Problema care i-a dat lui Mircea Lucescu planurile peste cap la meciul cu Canada: „Trebuia să fie titular”. Exclusiv
Dani Coman, anunț de ultimă oră despre transferul lui Mario Tudose la FCSB:...
Fanatik
Dani Coman, anunț de ultimă oră despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Azi decidem, probabil vom găsi o soluție”. Exclusiv
Marius Șumudică a avut și un remarcat după România – Canada 0-3: „A...
Fanatik
Marius Șumudică a avut și un remarcat după România – Canada 0-3: „A meritat din plin să fie la echipa națională”. Cum a comentat gafa lui Moldovan
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Uluitor! Președintele unui mare club din SuperLiga ar fi tratat de patron 'ca...
iamsport.ro
Uluitor! Președintele unui mare club din SuperLiga ar fi tratat de patron 'ca un sclav': 'Mi-a povestit cineva ce-i face'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!