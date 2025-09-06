Mario Tudose, sfătuit să nu meargă la FCSB: „Dacă face două greșeli ca la Pitești, iese Gigi Becali la televizor și…”

după remiza cu CFR Cluj din etapa a 8-a. Jucătorul pe care bucureștenii sunt la doar un pas să îl transfere este Mario Tudose, de la FC Argeș. De ce consideră specialiștii FANATIK că fotbalistul nu trebuie să facă pasul la campioana en-titre.

De ce nu trebuie să meargă Mario Tudose la FCSB. Avertisment pentru tânărul fundaș central de la FC Argeș

Mario Tudose este ținta celor de la FCSB pentru finalul perioadei de transferuri, jucător despre care

Vivi Răchită l-a urmărit pe Tudose încă de când echipa piteșteană juca în Liga 2, astfel că l-a analizat complet. Fostul jucător român consideră că tânărul internațional nu trebuie să meargă la FCSB din cauza criticilor publice ale lui Gigi Becali, în special după greșeli grave sau meciuri pierdute.

„Dacă îi face două penalty-uri în două meciuri consecutive?”

„L-am urmărit și în Liga 2. Am văzut că a fost în academia lui Benfica. E foarte, foarte înalt. Ce am observat, are greșeli de interpretare a fazelor. Mă refer la momentul atacului. Poate și din cauză că este foarte înalt și este puțin mai lent.

Atacă decisiv și cam greșește. Ca fundaș central, când bagi o alunecare sau vrei să ataci, trebuie să fii 100% convins că atingi mingea. L-am văzut și ieri, la U21, cu Kosovo. Eu dacă aș fi în locul lui Tudose nu m-aș duce la FCSB.

Vorbeam de Chiricheș, ce a pățit el. Îți dai seama dacă greșește Tudose… Dacă face două greșeli la FCSB cum a făcut pe la Pitești, iese Gigi Becali la TV… Dacă îi face două penalty-uri în două meciuri consecutive? Așa a fost și George Popescu și acum nu știe cum să scape de el”, a spus în primă fază Vivi Răchită.

„Fiind și tânăr și… Bănuiesc că i-au și promis că va fi principala variantă de under, altul va fi discursul la eventualele greșeli. Nici nu au soluții, hai să fim serioși. Câștigă under, ca punct fix”, a spus și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.