Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”

Transferul lui Mario Tudose la FCSB capătă tot mai mult sens. Antrenorul lui FC Argeș a dezvăluit că deja a început căutările pentru a-i găsi un înlocuitor fundașului central.

FCSB nu renunță la Mario Tudose

Gigi Becali nu a reușit să-l aducă în această vară pe . Negocierile cu FC Argeș au căzut în ultima clipă, iar fundașul central în vârstă de 20 de ani a rămas sub comanda lui Bogdan Andone.

Conștient de valoare fotbalistului și că , tehnicianul piteștenilor a mărturisit că deja a început să-i caute un înlocuitor lui Mario Tudose. Preferabil să fie și U21, pentru a nu-i destabiliza sistemul.

„În cazul în care Mario va pleca, va trebui să ne organizăm. Cel mai simplu va fi să ne găsim un înlocuitor U21 pe aceeași poziție, să nu schimbăm tot angrenajul echipei. Avem câteva idei pe care le analizăm, vom vedea ce va fi din iarnă.

Am vorbit cu Mario în acea perioadă, era plecat cu echipa națională de tineri în San Marino. Am discuta cu el jumătate de oră la telefon, i-am dat exemple din cariera mea de jucător și a lui Dani Coman, când trebuie să iei decizii cu privire la cariera ta. Uneori acele decizii sunt bune, ți se par bune în momentul respectiv, alteori nu ți se par bune, dar timpul le va așeza pe toate. I-am zis că nu este niciun capăt de țară. Singurul lucru important e să rămână la același nivel ca evoluții, să rămână concentrat și 100% din iarnă vor venea oferte, chiar și din campionate mai puternice.

Mă bucur că a înțeles mesajul. Evoluțiile lui sunt foarte bune, a rămas concentrat, focusat. E un băiat extrem de inteligent. Și eu cred că dacă va continua evoluțiile astea până la iarnă sunt șanse foarte mari ca el să plece”, a declarat Bogdan Andone, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mario Tudose este deținut 50% de Benfica

Transferul lui Mario Tudose la FCSB a fost împiedicat de și de faptul că jucătorul este deținut 50% de către Benfica. Astfel, portughezii trebuie să își dea acordul pentru suma de cumpărare oferită de Gigi Becali.

Patronul campioanei României a ridicat oferta până la 1 milion de euro. Numai că Dani Coman și conducerea piteștenilor au solicitat mai mult pentru fundașul central. În cele din urmă, considerând că pretențiile lui FC Argeș sunt exagerate, Gigi Becali s-a retras din cursa pentru Tudose.

„A rămas pentru la iarnă. Dar prețul de acum a fost acum că aveam nevoie de U21. La iarnă, să vedem. Poate e jumătate de preț. Poate nu mai vreau. Să vedem cum se prezintă. Cum să dai 1 milion de euro pe un copil? Dumnezeu m-a scăpat. Cum să dai 1 milion de euro pe un copil? Așa mi-a zis și Meme, că e jucător de 3-4 sute de mii”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cifrele lui Mario Tudose la FC Argeș

Mario Tudose a ajuns la FC Argeș în noiembrie 2023, în schimbul a 50.000 de euro. Pe atunci, echipa se afla în al doilea eșalon. Chiar dacă s-a impus de la început în echipa de start, piteștenii nu au izbutit să promoveze în acel sezon.

În vara lui 2025 gruparea din Trivale avea să revină în SuperLiga. Cu Mario Tudose titular de drept, FC Argeș a terminat pe primul loc campionatul din Liga 2.

În cei aproape doi ani, stoperul a adunat 60 de partide pentru piteșteni, dintre care 11 în prima ligă, 45 în Liga 2 și 4 în Cupa României. A izbutit să marcheze 4 goluri și să ofere două pase decisive.