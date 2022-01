Marisa Paloma, clipe de coșmar. Fata câștigătoarei de la Bravo, ai stil are Omicron

Frumoasa brunetă a mers de urgență la spital cu partenerul de viață, Liviu Stanciu, după ce bebelușul de nici 2 luni a început să facă febră mare. Așa a aflat că micuța are coronavirus.

Din păcate, fetița venită pe lume pe 8 decembrie 2021 a fost diagnosticată cu varianta Omicron, cadrele medicale neștiind ce tratament să-i prescrie.

Îngrijorarea este mare în familia Marisei Paloma de la Bravo, ai stil, care se confruntă cu viața de mamă și cu colicii fetiței. Acum copila are o nouă problemă care nu-i dă pace.

Marisa Paloma de la Bravo, ai stil, momente neplăcute. Fiica sa are Omicron

nu a fost internată în spital, fiind ținută sub observație acasă. Bruneta trebuie să-i ia temperatura constant și să o mențină sub anumiți parametrii.

„A fost diagnosticată cu Omicron. Nu poate lua tratament și nici nu știu să ne zică doctorii cum se va manifesta fiindcă e prea mică.

Suntem obligați să stăm în izolare cinci zile și să îi luăm temperatura din 3 în 3 ore. De parcă nu era suficient că trecem prin toate durerile cu colicii vieții.

Acum a luat și virusul. Iar cea mică este pur și simplu epuizată. Este foarte agitată acum. Este posibil să ai Omicron atât de mică.

Se poate manifesta sub fel și fel de forme: scaun moale, se strică la stomac, nu doarme, plânge mult (că nu era suficient când plângea din cauza colicilor) și cea mai mare problemă o reprezintă febra”, a dezvăluit Marisa Paloma pe pagina sa de .

Marisa Paloma, detalii despre starea de sănătate a fiicei sale

„Este important că temperatura să nu crească peste o anumită limită. Pot să mănânce extrem de puţin spre deloc, depinde cât de gravă e situația. Momentan, cea mică se prezintă ok.. Acum doarme, urmează să se trezească cred.

Mănâncă moderat, e agitată, întradevăr… are și fățucă de bolnăvioară, dar măcar i-a scăzut temperatura și nu mai are febră. Deci totul pare sub control în cazul nostru”, a completat Marisa Paloma.

Câștigătoarea de la Bravo, ai stil le-a mărturisit fanilor că îi administrează micuței supozitoare pentru febră. În plus, spune că a avut la rândul ei frisoare timp de două zile și durere de gât.

Marisa Paloma are de gând să se testeze pentru a afla dacă are sau nu Covid. În prezent, iubitul vedetei, Liviu Stanciu, nu prezintă niciun simptom.