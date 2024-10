Marisa Paloma, schimbare radicală de look. Cum arată vedeta acum

Marisa Paloma și-a uimit fanii de curând. Fosta câștigătoare a emisiunii ”Bravo, ai stil!” din 2017 și-a surprins admiratorii din mediul online printr-o schimbare de look care îi vine foarte bine. Mulți nu au recunoscut-o din prima.

Ce schimbare de look și-a făcut Marisa Paloma

Tânăra nu mai apare atât de des în lumina reflectoareor de când a încheiat ”Bravo, ai stil!” în glorie, în urmă cu 7 ani, dar este foarte activă în mediul online, unde are o comunitate care îi urmărește zilnic postările și creațiile, căci Marisa Paloma este astăzi designer.

ADVERTISEMENT

Totodată, Marisa Paloma profesează și în industria frumuseții. unde îi calcă pragul foarte multe vedete și se zvonește că ar face sume colosale de pe urma locației și a meseriei pe care a îmbrățișat-o.

De curând, creatoarea de conținut s-a lăsat pe mâna hairstylist-ului, iar . De multă vreme își dorea o astfel de schimbare, spectaculoasă. După ce s-a tuns în urmă cu ceva timp, lăsându-și părul în lungime medie, acum s-a vopsit șaten, și-a făcut părul creț și a optat și pentru un breton.

ADVERTISEMENT

”Urmăream schimbarea asta de look de vreo câteva luni. Și bretonul cu volum, de-o viață. Abia acum însă, am avut curajul să o fac. Niciodată nu am avut o tunsoare care să-mi așeze atât de ‘firesc’ părul, fără placă, ondulator sau alte artificii și să-mi îmbrace chipul în maniera asta.

Iar pe partea de culoare, inițial am vrut să mergem spre un blond, după care am zis să alegem o variantă ceva mai neutră, în ton cu vremea de afară. Având în vedere că doar am nuanțat părul, ne putem juca cu nuanțele oricând și cum vrem.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă la salon este dincolo de orice imaginație. Iubesc locul și echipa aceasta. Și mă mândesc cu ei de fiecare dată când prind ocazia. Sunt prea așa! Sper să vă placă și vouă la fel de mult cum ne place și nouă!”, a scris Marisa Paloma

Marisa Paloma este mamă de 3 ani

De asemenea, mai aflați despre Marisa Paloma că este și mamă de 3 ani. În decembrie 2021 a adus pe lume o fetiță, despre care spune că i-a schimbat viața total. Astăzi este o persoană mai matură, mai responsabilă și trăiește clipe mult mai frumoase.

ADVERTISEMENT

”Viața mea s-a schimbat cu totul, în general în viața părinților există două perioade, cea înainte de copil și cea de după copil. Ne împărțim bine treburile, mă ajută foarte mult, dacă nu era el nu știu ce făceam, cu siguranță nu mai făceam copil dacă nu era soțul meu, ne împărțim foarte bine taskurile și ne înțelegem minunat”, a spus la un moment dat Marisa Paloma.