Sport

Marius Alexe, amintiri fabuloase cu Neymar de la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Aschilambic! Tavi Popescu arăta wow pe lângă el”

Dinamovistul Marius Alexe a evoluat, în 2011, în meciul de retragere al marelui Ronaldo. Ce amintiri are atacantul român cu Neymar, care a jucat la Seleção. Cum îl caracterizează pe fostul star de la Barcelona și PSG.
Adrian Baciu
11.04.2026 | 15:00
EXCLUSIV FANATIK
Cum s-a simțit Marius Alexe la meciul de retragere al lui Ronaldo din 2011. Ce spune de Neymar. Sursa foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Marius Alexe, atacantul care a jucat timp de mai multe sezoane pentru Dinamo în România, marcând peste 40 de goluri, a povestit la FANATIK cum a trăit momentul iunie 2011, când a fost convocat la naționala României pentru un amical cu Brazilia. A fost atunci chiar meciul de retragere al lui Ronaldo.

Cum s-a simțit Marius Alexe la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Dumnezeu mi-a dat șansa să joc contra lui”

În urmă cu aproape 15 ani, pe 7 iunie 2011, legendarul brazilian Ronaldo Luis Nazário de Lima, 49 de ani, cunoscut simplu ca Ronaldo, îmbrăca pentru ultima dată tricoul naționalei Braziliei. Acesta a făcut-o într-un meci amical disputat împotriva României. A fost un meci în care Dințosul nu a marcat în poarta lui Ciprian Tătăruşanu, care a apărat impecabil impecabil.

ADVERTISEMENT

La meciul jucat la Sao Paolo, în Brazilia, a luat parte și Marius Alexe, 36 de ani. Extrem de tânăr la acea vreme, acesta a povestit, în emisiunea ”FANATIK Dinamo”, cum a trăit acele momente. Fostul atacant spune că Dumnezeu i-a oferit această șansă de a fi pe teren cu legendarul fotbalist brazilian Ronaldo.

Aveam 21 de ani. Eu am crescut cu Ronaldo, brazilianul. Avea 10 la Inter. Apoi, la Real Madrid, unde Ronaldo a avut cea mai bună perioadă: numărul 9. Eu am avut tricouri numai cu Ronaldo. Când am auzit că o să fiu în lotul echipei naționale… mi-am spus: uite că Dumnezeu mi-a dat șansa să joc contra lui Ronaldo. A fost o mândrie foarte mare. Organizarea acelei partide a fost ceva ieșit din comun”, spune Alexe.

ADVERTISEMENT
Ce amintiri are Marius Alexe cu Neymar, de la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Aschilambic! Tavi Popescu arăta wow pe lângă el”

Marius Alexe își mai amintește, despre meciul jucat în vara lui 2011, că la Brazilia juca și Neymar, 34 de ani. Acesta era la începuturile carierei sale. Juca încă la Santos, în țara natală. ”Neymar era atunci la început. Nici nu știu cu cine să-l compar. Cum putea să arate atunci și ce dezvoltare a putut să aibă ulterior. Nu am ce exemplu să văd dau. Să zicem de Tavi Popescu de la FCSB. Tavi arată super. Neymar avea niște picioare… Era aschilambic (n.r. foarte slab fizic), așa”, povestește Alexe.

ADVERTISEMENT
Iată jucătorii care au evoluat în partida de retragere a lui Ronaldo: Brazilia – România 1-0 (Fred, min. 21):

  • Brazilia: Victor – Maicon, Lucio, David Luiz, Andre Santos – Elias, Sandro, Jadson – Neymar, Fred, Robinho. Au mai intrat Luisao, Lucas Moura, Lucas Leiva, Thiago Neves, Nilmar şi Ronaldo.
  • România: Tătăruşanu, Râpă, Papp, Gardoş, Latovlevici – Mureşan, Bourceanu, Sânmărtean – Torje, Surdu, Marica. Au mai intrat Alexa, Zicu, M.Alexe, Cristi Tănase, Giurgiu şi Pantilimon.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
S-a aflat după 30 de ani! Motivul incredibil pentru care Răducioiu s-a retras...
iamsport.ro
S-a aflat după 30 de ani! Motivul incredibil pentru care Răducioiu s-a retras de la națională: 'Miron Cozma striga din tribună'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!