Marius Avram îi ia apărarea lui Sebastian Colţescu: “S-a ajuns la o exagerare enormă”

Marius Avram îi ia apărarea lui Sebastian Colţescu, după scandalul provocat la meciul dintre PSG și Istambul Bașakșehir, condiderând că s-a dat o prea mare amploare ajungându-se la un scandal planetar.

Marius Avram în vârstă de 41 de ani s-a retras de curând din arbitraj și a analizat scandalul de rasism în care Sebastian Colțescu a fost implicat.

Sebastian Colțescu, va părăsi și el începând cu 1 ianuarie 2021 lista arbitriilor FIFA, partida de la Paris fiind ultima din cariera sa internațională.

Întrebat care este opinia sa despre cele întâmplate la Paris, Marius Avram nu a stat pe gânduri: “Cu două săptămâni înainte, am fost chiar eu cu aceeași brigadă la Manchester United – Bașakșehir. Al patrulea oficial, adică exact postura lui Colțescu la Paris. Rolul arbitrului de rezervă e și să mai absoarbă o parte din tensiunile venite dinspre bănci pentru a-i oferi “centralului” posibilitatea să arbitreze fără să se mai gândească și la stresul de pe margine.

Am urmărit evenimentele de la PSG – Bașakșehir, am ascultat și cred că nu a fost perfect ce s-a petrecut acolo, dar s-a ajuns la o exagerare enormă ca discuția aceea să se transforme într-un scandal planetar. A fost un dialog intern al brigăzii, Colțescu nu i s-a adresat persoanei respective, nu a avut o tentă agresivă sau jignitoare, ci era vorba doar despre o formulă de identificare.

E drept, neinspirată în acel context, poate ar fi trebuit să apeleze doar la un gest sau să folosească expresii de genul “al treilea din stânga sau al doilea din dreapta”. Totuși, în presiunea acelor clipe, când trebuie să iei decizii rapide, există riscul să scapi o formulare mai lejeră, precum cea a lui Colțescu. Dar nu e rasism!”, a declarat fostul arbitru pentru GSP.

Marius Avram, despre arbitraj: “Cred că trebuie o transparență mai mare în decizii”

“E un mod învechit de a gestiona lucrurile. Există experimente în Belgia și Olanda, unde arbitrilor li s-a permis să dea chiar declarații după anumite meciuri pentru a oferi explicații. Sigur, e nevoie de un training inițial, pentru a nu spune lucruri care se pot interpreta în diverse chipuri, însă sunt convins că trendul e acela către o mai mare deschidere.

Personal, am simțit nevoia deseori să ies în public și să vorbesc despre unele decizii, mai ales că CCA îmi dădea dreptate, dar comentariile în presă erau exact contrare. N-am putut însă, pentru că a trebuit să respect regulile. Cred că e necesară o transparență mai mare în decizii ca să nu mai existe tot felul de speculații, care numai bine nu fac.

Marc Batta a fost modelul meu ca arbitru și am avut șansa să-l am observator chiar la primul meu turneu internațional. Am dezvoltat în timp o relație extraordinară, am purtat numeroase discuții. El a fost singurul care mi-a trimis un mesaj de felicitare la ultimul meci internațional. În schimb, nimic de la FRF sau CCA”, a mai adăugat Marius Avram.

