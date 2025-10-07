Marius Avram îl face praf pe Istvan Kovacs după FCSB – U Craiova 1-0: „Te arbitrează Costreie?”

Avram nu a avut milă față de fostul său coleg, asta după ce a apreciat că prestația sa din , a fost una care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

Marius Avram, atac fără precedent la adresa lui Istvan Kovacs, după FCSB – Universitatea Craiova

Fostul arbitru FIFA, de cele mai multe ori un om diplomat în declarații, a fost de această dată critic cu fostul său coleg, Istvan Kovacs. Acesta îi reproșează centralului că nu a fost sigur pe el la confruntarea dintre FCSB și Universitatea Craiova, iar deciziile cele mai importante au fost luate din camera VAR, de către Sorin Costreie. , despre care au spus că ar avea anumite bănuieli în privința corectitudinii sale.

„Tu, arbitru de Champions League, să te arbitreze Costreie? Costreie a condus meciul ăsta. Nu e ce trebuie. Dacă aș fi la CCA, l-aș chema pe Istvan Kovacs și i-aș spune: ‘Tratează meciurile din SuperLiga ca pe finale de Liga Campionilor’. Cred că va exista o discuție, nu știu. Eu l-aș chema”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Avram a spus și că penalty-ul care a decis meciul, scos de Alexandru Stoian după un duel cu Vladimir Screciu, a venit în urma unei greșeli pe care a făcut-o brigada de arbitri. Concret, faza nu este suficient de clară, așa cum specifică regulamentul că e nevoie, iar intervenția din camera VAR pentru a schimba decizia din teren pe care Istvan Kovacs a avut-o nu era necesară. Totuși, Avram spune că lovitura de la 11 metri a fost acordată corect, dar totul trebuia să fie făcut, conform regulamentului, încă din timpul partidei, nu după ce s-a oprit jocul.

FCSB – Universitatea Craiova, un meci al controverselor de arbitraj. Care sunt fazele reclamate

Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, câștigat de gazde, 1-0, a adus mai multe faze controversate, încă din start. Campioana României a primit penalty, la un duel în care Bîrligea a acuzat o lovitură, dar Istvan Kovacs, sesizat din camera VAR, a întors decizia. A urmat al doilea penalty, cel din care a ieșit și golul. O fază începută după ce David Matei a pierdut mingea, după un fault făcut de adversar, reclamă oltenii, a dus mingea în careul oaspeților, iar Screciu l-a împiedicat pe Alexandru Stoian să joace balonul.

ADVERTISEMENT

Kovacs a dat penalty, însă doar după ce a intervenit iar Sorin Costreie și l-a chemat să revadă faza la marginea terenului. În partea secundă, Alexandru Cicâldău a văzut al doilea cartonaș galben, fără să existe însă proteste față de această decizie, faza judecată corect de arbitrii. Ultima controversă a fost la penalty-ul al treilea primit de FCSB, când Florin Ștefan blochează cu mâna un șut ce se ducea spre poartă. Din nou, Kovacs a fost chemat de VAR pentru a vedea faza, după ce inițial nu a dat nimic.