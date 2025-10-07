Sport

Marius Avram îl face praf pe Istvan Kovacs după FCSB – U Craiova 1-0: „Te arbitrează Costreie?”

Marius Avram l-a criticat dur pe Istvan Kovacs, cel care a condus partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, meci care a avut mai multe faze controversate de arbitraj.
FANATIK
07.10.2025 | 20:21
Marius Avram il face praf pe Istvan Kovacs dupa FCSB U Craiova 10 Te arbitreaza Costreie
ULTIMA ORĂ
Marius Avram, critici dure pentru Istvan Kovacs după meciul FCSB - Craiova

Avram nu a avut milă față de fostul său coleg, asta după ce a apreciat că prestația sa din meciul de SuperLigă, dintre FCSB și Universitatea Craiova, a fost una care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

Marius Avram, atac fără precedent la adresa lui Istvan Kovacs, după FCSB – Universitatea Craiova

Fostul arbitru FIFA, de cele mai multe ori un om diplomat în declarații, a fost de această dată critic cu fostul său coleg, Istvan Kovacs. Acesta îi reproșează centralului că nu a fost sigur pe el la confruntarea dintre FCSB și Universitatea Craiova, iar deciziile cele mai importante au fost luate din camera VAR, de către Sorin Costreie. De altfel, și oltenii s-au arătat nemulțumiți de influența lui Costreie, despre care au spus că ar avea anumite bănuieli în privința corectitudinii sale.

„Tu, arbitru de Champions League, să te arbitreze Costreie? Costreie a condus meciul ăsta. Nu e ce trebuie. Dacă aș fi la CCA, l-aș chema pe Istvan Kovacs și i-aș spune: ‘Tratează meciurile din SuperLiga ca pe finale de Liga Campionilor’. Cred că va exista o discuție, nu știu. Eu l-aș chema”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Avram a spus și că penalty-ul care a decis meciul, scos de Alexandru Stoian după un duel cu Vladimir Screciu, a venit în urma unei greșeli pe care a făcut-o brigada de arbitri. Concret, faza nu este suficient de clară, așa cum specifică regulamentul că e nevoie, iar intervenția din camera VAR pentru a schimba decizia din teren pe care Istvan Kovacs a avut-o nu era necesară. Totuși, Avram spune că lovitura de la 11 metri a fost acordată corect, dar totul trebuia să fie făcut, conform regulamentului, încă din timpul partidei, nu după ce s-a oprit jocul.

FCSB – Universitatea Craiova, un meci al controverselor de arbitraj. Care sunt fazele reclamate

Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, câștigat de gazde, 1-0, a adus mai multe faze controversate, încă din start. Campioana României a primit penalty, la un duel în care Bîrligea a acuzat o lovitură, dar Istvan Kovacs, sesizat din camera VAR, a întors decizia. A urmat al doilea penalty, cel din care a ieșit și golul. O fază începută după ce David Matei a pierdut mingea, după un fault făcut de adversar, reclamă oltenii, a dus mingea în careul oaspeților, iar Screciu l-a împiedicat pe Alexandru Stoian să joace balonul.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Kovacs a dat penalty, însă doar după ce a intervenit iar Sorin Costreie și l-a chemat să revadă faza la marginea terenului. În partea secundă, Alexandru Cicâldău a văzut al doilea cartonaș galben, fără să existe însă proteste față de această decizie, faza judecată corect de arbitrii. Ultima controversă a fost la penalty-ul al treilea primit de FCSB, când Florin Ștefan blochează cu mâna un șut ce se ducea spre poartă. Din nou, Kovacs a fost chemat de VAR pentru a vedea faza, după ce inițial nu a dat nimic.

ADVERTISEMENT
Fără precedent în România! A anunțat ce salariu vrea ca să semneze: 210.000€...
Digisport.ro
Fără precedent în România! A anunțat ce salariu vrea ca să semneze: 210.000€ pe lună!
1.37 este cota oferită de BETANO pe care o are FCSB pentru o victorie cu Metaloglobus, în runda cu numărul 13 a SuperLigii
Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea...
Fanatik
Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea penalty din FCSB – U Craiova! Ce spune Marius Avram
„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui...
Fanatik
„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui fotbalist a fost confundată cu sora acestuia. Cum arată femeia
FRF vrea să o dea la pace cu Mihai Stoica și FCSB. Decizia...
Fanatik
FRF vrea să o dea la pace cu Mihai Stoica și FCSB. Decizia luată înainte de România – Moldova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decizia regretată de Dorinel Munteanu 'din prima zi': 'Eram bulversat!'
iamsport.ro
Decizia regretată de Dorinel Munteanu 'din prima zi': 'Eram bulversat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!