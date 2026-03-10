Marius Avram l-a văzut pe Szabolcs Kovacs pe teren și nu s-a ferit de cuvinte: „Uite-l cum se chinuie. E diferit de Istvan”. Foto

ADVERTISEMENT

au jucat în runda cu numărul 30, ultima a sezonului regulat, iar la centru s-a aflat Szabolcs Kovacs, cel care nu a avut mari probleme pe durata celor 90 de minute.

Marius Avram crede că Szabolcs Kovacs are probleme cu greutatea

Totuși, fostul arbitru FIFA, Marius Avram, crede că fratele lui Istvan Kovacs are o problemă cu greutatea și l-a sfătuit pe acesta să aibă mai mare grijă la ce mănâncă. Ba chiar a făcut o comparație între cum se prezintă Istvan Kovacs și cum se prezintă Szabolcs Kovacs la nivel fizic.

„Are probleme cu greutatea. L-aș sfătui să mai taie din unele chestii. Este diferit cum aleargă fratele lui, Istvan, față de cum se chinuie el (n.r. Szabolcs) să alerge. Lucrul ăsta este cauzat de greutatea în plus. Ei dau niște teste, pare că pe greutate și înălțime se încadrează, dar, totuși, ești arbitru FIFA. Ca arbitru FIFA trebuie să ai un pic mai multă prezență”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

Szabolcs Kovacs este arbitru FIFA

Szabolcs Kovacs a devenit în ultimii ani un obișnuit al meciurilor din SuperLiga și delegările tot mai dese au arătat încrederea pe care șeful de la CCA, Kyros Vassaras, o are în fratele mult mai cunoscutului .

Acesta a devenit în 2024 și arbitru FIFA, semn că aprecierea pentru prestațiile avute a fost chiar și la nivel internațional.

Marius Avram nu s-a ferit în trecut să-l critice pe Istvan Kovacs

Duelul din play-off, din sezonul trecut, dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiat cu victoria gazdelor, 1-0, după un gol din penalty, i-a adus critici lui Istvan Kovacs din partea lui Marius Avram. Centralul a avut nevoie de două ori de ajutorul lui Sorin Costreie, aflat în camera VAR, pentru a dicta două penalty-uri, iar această atitudine a fost criticată de către fostul arbitru din SuperLiga.

„Tu, arbitru de Champions League, să te arbitreze Costreie? Costreie a condus meciul ăsta. Nu e ce trebuie. Dacă aș fi la CCA, l-aș chema pe Istvan Kovacs și i-aș spune: ‘Tratează meciurile din SuperLiga ca pe finale de Liga Campionilor’. Cred că va exista o discuție, nu știu. Eu l-aș chema”, spunea în 2025 Marius Avram.