Marius Avram, șocat de ce a făcut Radu Petrescu la Petrolul – FC Argeș 2-1: „A compromis fotbalul și arbitrajul”. Vassaras, somat să intervină de urgență

Marius Avram a catalogat eroarea lui Radu Petrescu din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1 drept „cea mai urâtă fază din acest campionat” și a apreciat că arbitrul s-a compromis total după această greșeală inexplicabilă.

Marius Avram l-a pus la zid într-o manieră fără precedent pe Radu Petrescu după gafa sa de la Petrolul – FC Argeș 2-1

De asemenea, fostul arbitru FIFA a opinat că este obligatoriu ca , să intervină în acest caz și eventual chiar să își prezinte scuzele în numele Comisiei Centrale a Arbitrilor. Nu în ultimul rând, Avram a apreciat că este foarte probabil ca Petrescu să primească o suspendare exemplară după acest episod.

„Singura explicație e că un membru al brigăzii i-a spus că a dat un fault care nu a fost, el a zis că o întoarce el cumva, că în grămada aia o fi ceva. A fluierat într-o fază în care nu a fost nimic. E cea mai urâtă fază din acest campionat, nu am mai văzut să se fluiere așa. Nu am de unde să știu cine i-a spus, o fi fost cineva din VAR.

Dar sunt multe feluri de întoarce faza fără să te faci de râs. Duci mâna la cap, te duci la asistent, apoi dai o minge de arbitru, nu trebuie să dai simulare. Trebuia să lase jocul să continue acolo. Sunt mult mai multe feluri de a întoarce faza fără a te face de râs. Petrescu s-a făcut de râs, s-a compromis, a compromis fotbalul și arbitrajul.

Este obligatoriu ca Vassaras să iasă și să spună ceva. O explicație, înregistrarea. Am văzut președinți de comisii din Europa care și-au prezentat scuze. Dacă tace înseamnă o aroganță și nepăsare față de campionat. E obligat să iasă și să spună ceva. Îi recomand să-și prezinte scuze în numele comisiei.

Nu m-ar mira dacă Petrescu va sta o perioadă foarte lungă, poate până la finalul campionatului. Când inventezi ceva, e mult mai grav decât dacă ai greșit la un penalty care a fost sau n-a fost. Când inventezi, e mult mai grav”, a spus în direct la