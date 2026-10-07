Marius Baciu a dat cărțile pe față despre perioada petrecută la FCSB. Dezvăluire despre Gigi Becali și cum „l-a înțepat” pe MM Stoica

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Marius Baciu a rezistat doar 4 luni pe banca celor de la FCSB. Fostul antrenor al bucureștenilor a vorbit sincer despre perioada petrecută la fosta campioană a României și a spus cum a fost să colaboreze cu Gigi Becali și MM Stoica.

Cum l-a descris Marius Baciu pe Gigi Becali

După în etapa a 10-a din SuperLiga, FCSB anunța oficial pe 23 septembrie . Fostul tehnician al „roș-albaștrilor”, care a vorbit deschis la două săptămâni după ce s-a separat de echipa lui Gigi Becali, explicând cum a decurs relația sa cu latifundiarul din Pipera. Cei doi nu au avut interacțiuni prea dese, Mihai Stoica fiind cel cu care a discutat preponderent.

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„Cu mine n-a fost deloc agresiv Becali. Discuțiile mele cele mai multe au fost cu MM. N-am discutat foarte mult cu domnul Becali. Eu n-am vrut niciodată să-l sar pe MM. Acum, dacă el i-a transmis ce am discutat, noi aveam niște idei și noi tot timpul le-am spus. Eu niciodată n-am discutat direct cu Becali. N-am vrut să-l sar niciodată pe MM. Te poți gândi la orice, dacă i-a spus sau nu i-a spus. Eu sunt liniștit sufletește că eu, conducătorul staff-ului, am făcut tot ce a ținut de noi pentru a face lucrurile profesionist și corect.

Asta, iarăși, îmi pare rău, am fost limitați la niște lucruri pe care chiar nu puteai să faci mai mult. Problemele la FCSB s-au întâmplat când au venit jucătorii noi. Orice jucător care vine are nevoie de adaptare. Nu există să joci cu jucători care nu sunt pregătiți. E foarte greu să se întâmple ceva wow, extraordinar, asta o știm cu toții și o voi spune până-n ultimul ceas.

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Să înțeleagă că nu poți… Toți jucătorii au calitate foarte bună și eu așteptam perioada asta să intrăm, să putem să-i aducem la nivelul cel mai bun, pentru că nu aveai cum. Am jucat cu Muhar la Craiova, venea după o perioadă foarte lungă, chiar dacă a jucat foarte bine cu Petrolul. Același lucru, Arad, un jucător bun, foarte firav, care creează rapid, un jucător care a stat foarte mult, plus Drăguș, jucător care venise de câteva zile”, a declarat Marius Baciu, la

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Ce l-a deranjat, de fapt, pe Marius Baciu la MM Stoica

Tehnicianul român a vorbit și despre unul dintre aspectele care i-au dăunat la FCSB. Mai exact, Marius Baciu a spus că au existat momente în care n-a simțit sprijinul public al președintelui Consiliului de Administrație în discursurile și reacțiile sale avute înaintea și după finalul partidelor disputate. „Pe MM îl respect. La cum era el în fața mea, nu aveam ce să-i reproșez.

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Dar când era la emisiuni, nu l-am simțit că este foarte mulțumit, să-mi dea și mai multă putere. Eu niciodată nu am văzut emisiunile, am încercat să mă feresc, aflam de la familie, dar nici nu aveam ce să-i reproșez lui MM. Până la urmă, știi cum e, pam-pam, a venit alt antrenor și s-a terminat. Sufletul mi-e curat. Sincer, și eu abia aștept. Mi se pare că a lăsat și mulți slobozi la gură, dar nu m-a afectat. Sunt vreo 3 colegi, nu știu cum s-ar uita în ochii mei. Mă deranjează colegul, nu presa, antrenorul, când văd răutate!”, a mai spus Marius Baciu.

Marius Baciu a fost instalat pe banca FCSB-ului pe 19 mai 2026. El a reușit să învingă FC Botoșani și Dinamo în barajele pentru Conference League, dar a ratat prezența pe tabloul principal al competiției după ce a fost eliminat de FK Auda încă din turul 2 preliminar. În campionat, echipa obținuse doar un singur punct în ultimele 5 etape

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