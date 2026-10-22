Marius Baciu a dat lovitura cu un puști de 200.000 de euro! A ajuns la RB Salzburg: „Ca un tată”

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Marius Baciu se laudă cu Andrei Duță, fotbalist în vârstă de 17 ani care a activat la juniorii lui Daco-Getica. Înainte ca Baciu să își încerce norocul la FCSB, antrenorul a reușit să „mentoreze” mai mulți tineri de perspectivă, printre care Duță. Acesta a ajuns la RB Salzburg pentru 200.000 de euro și i-a rămas dator lui Marius Baciu.

Marius Baciu se laudă cu transferul lui Andrei Duță, fotbalist ajuns la RB Salzburg

Bilanțul lui Marius Baciu la FCSB nu este unul de lăudat, cu 6 victorii, 3 remize și 6 înfrângeri în 15 partide. Cu toate acestea, tehnicianul a demonstrat că are talent la găsit și format tineri jucători, cum este cazul lui Andrei Duță. Duță este considerat unul dintre cei mai buni tineri fundași centrali ai generației sale și a ajuns la Salzburg în 2024.

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a fost cel care a crezut în el până la capăt și l-a propus unor echipe ca Lens, Genk și RB Salzburg. A preferat să rămână în Austria, fiind încântat de ce a găsit acolo. „Eu, împreună cu domnul Marius Baciu, care a fost antrenor la FCSB recent… A văzut în mine că pot face pasul în străinătate. Am fost prima dată la Genk, am stat o săptămână, a fost WOW. Nu am jucat atât de bine, am avut foarte mari emoții și eram puțin debusolat.

Am fost doar eu cu domnul Marius Baciu. Se întâmpla după prima selecție la națională. În primăvara lui 2024 am fost la Lens, în Franța. M-au plăcut, am jucat foarte bine acolo, mă antrenam cu cei cu doi ani mai mari decât mine. Mi-au propus o ofertă”, își aduce aminte fotbalistul, într-un dialog cu

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Marius Baciu a rămas în condiții foarte bune cu Andrei Duță: „E ca un tată pentru mine”

În mod evident, fotbalistul ajutat de Marius Baciu să facă pasul spre o echipă mare din Europa a rămas impresionat de ce a găsit în țări străine, comparativ cu condițiile din țara noastră. „Mi-au plăcut cum sunt oamenii de aici, Țin minte că am avut un turneu în Italia, unde am jucat foarte bine. După acel turneu am fost la Lens și după mi-au spus cei de la Salzburg că mă vor. Am fost într-o săptămână de probă, făcuse un plan că vor să mă semneze. În octombrie am mai venit încă o dată, acum doi ani, și am semnat”, a declarat Andrei Duță, pentru Sport.ro.

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Fotbalistul mărturisește că ține în continuare legătura cu Marius Baciu, pe care-l consideră ca și un „tată”. „E ca un tată, ca un frate mai mare pentru mine. În tot timpul acesta am păstrat legătura cu el, m-a ajutat foarte mult. I-am scris când a fost instalat la FCSB, l-am felicitat. I-am spus să îi bată pe cei de la Dinamo, și i-a bătut!”, a completat Duță. Andrei Duță a fost căpitanul României U16 la „Torneo delle Nazioni”, competiție care a avut loc în Italia, în 2024.