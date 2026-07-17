Marius Baciu a dezvăluit care a fost secretul FCSB-ului în victoria cu FC Argeș: „Un trio fantastic!”

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Formația de start a celor de la FCSB a adus mari semne de întrebare în rândul suporterilor. Invenția lui Marius Baciu cu Risto Radunovic la mijlocul terenului pare să fi avut succes, iar antrenorul roș-albaștrilor este sigur că tripleta de la centru a făcut diferența în meciul cu FC Argeș.

Trio-ul de mijlocași al lui FCSB, asul din mâneca lui Marius Baciu

FCSB a avut o formulă de start interesantă, iar banca de rezerve nu arăta deloc bine înaintea meciului cu FC Argeș. În ciuda acestui fapt, echipa antrenată de Marius Baciu nu a avut nici cea mai mică problemă contra lui FC Argeș și și-a asigurat victoria încă din prima repriză, în care a marcat două goluri.

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Una dintre alegerile inedite ale lui Marius Baciu după ce a mai încercat același lucru și în meciurile de pregătire din Olanda. La finalul meciului, tehnicianul în vârstă de 51 de ani a recunoscut că Tănase și Cisotti au făcut o echipă fantastică cu fotbalistul muntenegrean la mijlocul terenului.

„Mă bucur că le-am dat şanse şi celor tineri. Era o întrebare de la început dacă jucăm cu Toma sau Politic. Am vrut să-i dăm încredere. Oricând poate să ne ajute. Mă bucur că am putut să terminăm cu jucători tineri care ne dau încredere.

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Toţi au înţeles că trebuie să facă efort. Chiar şi am spus înainte de meci că poate fi şansa lor. Se discuta foarte mult de transferuri. (n.r. despre Radunovic la mijloc) Ne consultăm ca staff. Radunovic este un jucător foarte inteligent, poate să joace la mijloc. A acceptat să ne ajute în postul pe care l-a acoperit foarte bine. Tănase, Cisotti, a fost un trio fantastic”, a declarat Marius Baciu, conform

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Ricardo Pădurariu, noul jucător eligibil pentru regula U21 al FCSB, a fost lăudat de Gigi Becali

De-a lungul meciului cu FC Argeș, FCSB a introdus în teren foarte mulți jucători ce îndeplinesc regula U21, însă cel ce a început în teren pentru a bifa această regulă impusă de Federația Română de Fotbal este Ricardo Pădurariu, fotbalist ce în sezonul precedent a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara.

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La finalul partidei, și a dezvăluit că îi va pune o clauză de 30.000.000 de euro și îi va mări salariul: „I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, a spus Gigi Becali la