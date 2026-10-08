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„Tavi Popescu e un copil atât de sensibil”. Marius Baciu îl compară cu Lamine Yamal: „Nu văd mari diferenţe”

Marius Baciu a vorbit despre situația lui Octavian Popescu, fotbalistul trimis de FCSB sub formă de împrumut la Levadiakos. Fostul tehnician al „roș-albaștrilor” a explicat ce s-a întâmplat cu jucătorul în ultima perioadă.
Mihai Dragomir
08.10.2026 | 07:40
Tavi Popescu e un copil atat de sensibil Marius Baciu il compara cu Lamine Yamal Nu vad mari diferente
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Marius Baciu a explicat situația lui Octavian Popescu. Foto: Colaj FANATIK.
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Octavian Popescu se afla pe o pantă ascendentă de la finalul sezonului trecut și continuase în acest ritm și la începutul actualei stagiuni. Din păcate pentru el, forma încurajatoare a dispărut din nou, iar FCSB l-a trimis împrumut la Levadiakos, în Grecia. Marius Baciu a explicat ce s-a întâmplat cu fostul său elev.

Marius Baciu a spus ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu la FCSB și l-a comparat cu Lamine Yamal

Octavian Popescu a fost prezentat oficial de Levadiakos la mijlocul lunii trecute, fiind împrumutat de la FCSB. Tânărul fotbalist român, care ar fi fost implicat într-un episod în care a inhalat gaz ilariant, începuse stagiunea la formația bucureșteană cu un gol și 4 pase decisive în 8 apariții, însă nu a fost suficient pentru a rămâne în continuare la echipă. Marius Baciu, fostul antrenor al „roș-albaștrilor”, a explicat prin ce a trecut, de fapt, fostul său elev și l-a comparat cu Lamine Yamal, celebrul star al Barcelonei.

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„Tavi Popescu e un copil atât de bun, de sensibil. Povara asta a responsabilităţii l-a adus într-o astfel de nesiguranţă. E un jucător pe care nu-l găseşti în România astăzi. E şi disciplinat, doar că încearcă foarte mult la mijlocul terenului şi greşeşte. El, dacă s-ar concentra mai mult, nu văd mari diferenţe faţă de Lamine Yamal, păstrând proporţiile, ca profil. E un jucător care nu are voie să greşească în ultimii 30 de metri. Nu mai era răbdare cu el, nu noi, ci de la palat. Şi el are nevoie de mai multă răbdare. E un jucător care trebuie susţinut, trebuie să-l laşi în nebunia lui!”, a spus inițial Marius Baciu.

Premoniția lui Marius Baciu despre Octavian Popescu

Însă Marius Baciu nu își pierde speranțele când vine vorba de Octavian Popescu. Tehnicianul român este de părere că împrumutul în Grecia îl va ajuta să își elibereze mintea de gânduri neplăcute și să devină un fotbalist important în viitor. „Tavi Popescu poate să ajungă un jucător mare. E mai bine că a plecat, să iasă din mediul ăsta.

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Sper să se limpezească puţin la cap şi să se întoarcă să arate. Era frustrat că era schimbat, dar şi el a avut o limită. S-a antrenat foarte bine. În cantonament cred că a fost cel mai bun jucător al nostru, unul dintre cei mai buni. Cifre, absolut tot”, a mai declarat Marius Baciu la TV Prima Sport. 

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Octavian Popescu și-a făcut debutul pentru noua sa echipă, duminică, 20 septembrie, când Levadiakos a cedat cu 0-1 în fața lui Olympiacos, vicecampioana Greciei. Trimis pe teren în minutul 53, Tavi a primit nota 6,9 pe Sofascore.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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