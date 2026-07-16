Sport

„Suntem în discuții avansate”. Marius Baciu a făcut anunțul la FCSB, cu o zi înainte de startul SuperLigii

FCSB este gata de noul sezon. Marius Baciu a vorbit înainte de debutul în noua stagiune. Ce anunț important a făcut antrenorul „roș-albaștrilor”.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 18:52
Suntem in discutii avansate Marius Baciu a facut anuntul la FCSB cu o zi inainte de startul SuperLigii
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Marius Baciu a oferit ultimele detalii despre transferurile FCSB-ului. Foto: Captură YouTube FCSB TV.
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FCSB începe noul sezon cu o partidă acasă în compania celor de la FC Argeș. Duelul este programat vineri, 17 iulie, de la ora 21:30. Marius Baciu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre noua stagiune, oferind detalii importante și despre transferurile puse la cale de fosta campioană a României.

Marius Baciu, nerăbdător înaintea startului de sezon

FCSB este gata să își spele imaginea dezamăgitoare din stagiunea trecută. Marius Baciu, cel care implementează la echipă modelul lui Didier Deschamps de la CM 2026, a mărturisit că este foarte încântat de cum s-au pregătit elevii lui și vrea „acțiune” de acum.

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„Aștept cu nerăbdare să înceapă noul campionat, ca toată lumea. Perioada grea de cantonament s-a încheiat și s-a încheiat foarte bine pentru noi. Băieții au muncit chiar foarte bine, suntem foarte bucuroși pentru cum am arătat în partea de pregătire din Olanda. Totul va fi altfel când va începe campionatul, sper să fim bine!”, a spus inițial Marius Baciu.

Ce a spus Marius Baciu despre campania de transferuri a FCSB-ului

FCSB i-a transferat până acum pe Ronny Labonne și pe Eddy Gnahore. Marius Baciu a spus că echipa lui este în discuții avansate cu mai mulți fotbaliști și că așteaptă întăriri pe mai multe posturi. El a mărturisit că lucrează constant la acest aspect alături de staff și de Mihai Stoica.

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„(n.r. campania de transferuri) Sunt foarte mulțumit de jucătorii pe care îi am la dispoziție deocamdată. Pe asta vreau să mă focusez. Sunt jucători buni, care s-au pregătit foarte bine. Orice jucător care va veni va îmbunătăți ceea ce avem noi. Avem niște ținte precise, avem niște posturi pe care ne dorim să le îmbunătățim, dar trebuie să fim prudenți la ce vom face în perioada următoare. În lotul mare jucătorii au o calitate extraordinară. Una este când ești analist și vezi lucrurile din afară și alta este când ești între ei și simți.

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Jucătorii noștri sunt foarte valoroși, s-au pregătit bine, clar că mai avem nevoie de dubluri pe anumite posturi. Suntem foarte concentrați pentru ceea ce vrem să aducem, ne-am asumat. Discut tot timpul cu MM și staff-ul meu cu care analizăm jucătorii, suntem în discuții avansate pentru unii jucători. Suntem și foarte prudenți în același timp, avem și alte piste. Nu e ușor să iei jucătorii pe care ți dorești din prima”, a mai spus tehnicianul.

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Ce a spus Marius Baciu despre Eddy Gnahore, cea mai recentă adiție din lotul FCSB-ului

Eddy Gnahore este mutarea răsunătoare făcută de FCSB până acum. Fostul mijlocaș dinamovist s-a integrat deja la noua echipă și vrea să fie un real ajutor pentru „roș-albaștri”. Marius Baciu a spus că el este genul de jucător care va fi de mare folos FCSB-ului și că îl așteaptă în același timp și pe Joao Paulo, aflat în vacanță după participarea la CM 2026 cu naționala Insulelor Capului Verde.

„Noi sperăm să luăm jucătorii care ne pot ajuta, de exemplu Eddy Gnahore, pe care l-am dorit foarte mult. Un profil de jucător care ne poate ajuta, îl așteptăm și pe Joao Paulo. Ne lipsește, este un jucător care a făcut o figură foarte frumoasă cu naționala lui. Avea nevoie de puțin timp de stat cu familia. Ne vom concentra la jucătorii care sunt acum. Cu toții trebuie să înțelegem că este o șansă în plus pentru jucătorii care trebuie să demonstreze. De multe ori este un lucru benefic pentru că au șansa să demonstreze că pot să facă pasul spre fotbalul mare!”, a mai spus Marius Baciu în cadrul unei conferințe de presă.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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