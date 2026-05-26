Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”

26.05.2026 | 13:15
Marius Baciu (51 de ani) a debutat cu dreptul pe banca celor de la FCSB, cu care s-a calificat în finala barajului de Europa, cu Dinamo. Ce se întâmplă, însă, dacă antrenorul ratează preliminariile Conference League, singurul obiectiv pe care îl mai au roș-albaștrii.

Ce se întâmplă la FCSB cu Marius Baciu dacă pierde barajul cu Dinamo

Gigi Becali i-a făcut contract pe un an de zile lui Marius Baciu, noul antrenor principal de la FCSB. Nu este însă garantat faptul că tehnicianul își va duce mandatul la bun sfârșit. FANATIK a aflat în exclusivitate că Baciu ar vrea să facă un pas în spate în cazul în care FCSB pierde barajul cu Dinamo. Într-un astfel de scenariu, roș-albaștrii ar rata calificarea în preliminariile Conference League, ultimul obiectiv pe care îl mai aveau în acest sezon.

„Își face treaba, am fost și eu la antrenament, am văzut anumite chestii. E ok. În primul rând e Marius Baciu. De ce să nu merite și el o șansă, ca fiecare jucător care a făcut ceva pentru Steaua. E foarte serios ardeleanul și de cuvânt. Ardeleanul e ardelean, se știe. Eu sper ca el să continue după ce se vor face acele transferuri. Sper să aibă noroc și să ia campionatul anul viitor.

(n.r. – Crezi că Baciu va continua dacă ratează Europa?) Știți ce se întâmplă acum? Nu știu dacă îmi dați dreptate, sunt sau nu pe placul altor oameni din ce spun eu acum. Poți acum să îl aduci pe Mourinho. Nu depinde de antrenor. Depinde de cei care intră în teren. Ambiția, dorința de a câștiga. De jucători depinde. Dacă nici acum, cu Dinamo, nu îți dai viața pe teren, să demonstrezi că a fost un eșec și că nu te-ai calificat în play-off, nu te supăra, nu mai ai ce căuta la echipa asta. Lasă tricoul, că atârnă greu, și du-te unde vrei tu.

Nu îmi poate spune mie cineva că acum depinde de antrenor, de cum îi pune în teren. Aici contează ambiția lor, dorința lor de a câștiga și de a face suporterii fericiți și să îi aducă înapoi la stadion. M-am chinuit ani de zile să aduc oamenii la stadion, să vină lângă echipă, și tot ce am muncit eu, ei au dărmât într-o secundă. Nu mai acceptăm pentru sezonul viitor vreun alt eșec. Și așa e o istorie negativă, e foarte rușinoasă și cred că ar trebui să înțeleagă că această echipă e cea mai iubită echipă din România”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Meciul decisiv pentru ultimul loc de Europa, Dinamo – FCSB, se va juca pe „Arcul de Triumf” și e programat vineri, 29 mai, de la ora 20:30. „De ce să nu continue dacă ratează Europa? Să pedepsim un antrenor pentru un meci sau două? Să rămână și să dea drumul la treabă. Să facă echipă și anul viitor să defileze în campionat. Aducem pe altul, ce facem? Lasă-l pe ăsta și să facă treabă un an. (n.r. – Există varianta să vrea Baciu să plece) Nu cred că va face el lucrul ăsta să plece din cauza la un meci”, a mai spus liderul Peluzei Nord.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
