Marius Baciu a criticat doi jucători după debutul la FCSB: „Nu a făcut ce i-am cerut”. Ce a zis de Dinamo înainte de derby-ul de la baraj

FCSB va întâlni Dinamo în finala barajului pentru Conference League după 4-3 cu FC Botoșani. Marius Baciu a debutat cu victorie pe banca bucureștenilor. Antrenorul „roș-albaștrilor” a oferit o primă reacție după meciul contra moldovenilor și a spus apoi la ce se așteaptă în duelul decisiv cu rivala din Capitală. Cu Botoșani, Baciu nu a fost mulțumit de Stoian și Crețu, pentru care a avut reproșuri directe.

Marius Baciu, un carusel de emoții la debutul pe banca FCSB-ului

, după ce a condus-o cu 3 goluri. Fosta campioană a României a reușit în cele din urmă să câștige în prelungiri și să se califice astfel în finala barajului pentru Conference League. Marius Baciu a oferit câteva concluzii după meciul de „infarct” din Ghencea, dar a ținut să îl laude și pe

„Foarte multe întorsături. Am greșit poziționarea la primul gol, dar mi-a plăcut faptul că băieții au fost reactivi. Am reglat după aceea lucrurile. Am avut câteva probleme și nu mi-a plăcut, Crețu nu are voie să greșească acolo pe final. Am schimbat mai multe în repriza a doua. Nu am avut forță cu atacantul nostru, cu copilul (n.r. – Stoian). Nu a plecat în profunzime așa cum i-am cerut. Și la antrenamente l-am folosit pe Cisotti atacant pentru că aveam nevoie de cineva care aleargă. Miculescu a fost o schimbare forțată, a avut probleme. Am venit apoi cu Toma în dreapta și am echilibrat în bandă. Ne-am împărțit oarecum munca defensiv și ofensiv cu Alin și Filip și cred că am schimbat bine.

Nu mi-a plăcut zona centrală. Eu am cerut să jucăm cu Joao, să rămână ca echilibru acolo, dar acolo am avut cele mai mari emoții. Am cerut să urcăm cu fundașii laterali sus pentru că nu am vrut să ne apărăm. Tavi e un copil care are nevoie de susținere. Îmi place foarte mult de el. Știam că David Miculescu poate să aibă probleme, așa că l-am pregătit ca pe un titular. A intrat extraordinar. I-am cerut să facă ce vrea el în ultimii 30 de metri, să aibă curaj. Nu trebuie să încerce doar pe piciorul drept. Dacă are tupeu să intre în careu și să dezechilibreze… Eu de mult nu am mai văzut jucător ca el”, a declarat inițial Marius Baciu.

Marius Baciu a spus la ce se așteaptă în Dinamo – FCSB

Vineri, 29 mai, de la ora 20:30, microbiștii din România vor vedea ultimul derby al acestui sezon. , iar câștigătoarea va evolua din sezonul viitor în preliminariile Conference League. Marius Baciu a spus ce avantaje au „câinii” înaintea meciului decisiv.

„Dinamo e o echipă complicată. Pentru mine e dificil pentru că am avut doar trei antrenamente împreună. Când iei gol în ultima fază, nepermis… În fine. Debusolarea sau frica de rezultat cred că ne-a dus acolo. La un meci FCSB – Dinamo nu poți să te gândești la o favorită. Au și o zi în plus, au un antrenor bun, un joc consistent, pot să bată orice echipă”, a mai spus antrenorul FCSB-ului la flash interviu.