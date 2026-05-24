Sport

Marius Baciu a criticat doi jucători după debutul la FCSB: „Nu a făcut ce i-am cerut”. Ce a zis de Dinamo înainte de derby-ul de la baraj

FCSB a învins FC Botoșani cu 4-3 și va juca cu Dinamo în barajul final pentru Conference League. Marius Baciu a reacționat după debutul său pe banca bucureștenilor și a spus ce urmează la meciul decisiv contra „câinilor”.
Mihai Dragomir
25.05.2026 | 00:23
Marius Baciu a criticat doi jucatori dupa debutul la FCSB Nu a facut ce iam cerut Ce a zis de Dinamo inainte de derbyul de la baraj
ULTIMA ORĂ
Marius Baciu a reacționat după victoria cu FC Botoșani și a spus ce urmează la duelul decisiv cu Dinamo pentru Conference League. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
ADVERTISEMENT

FCSB va întâlni Dinamo în finala barajului pentru Conference League după 4-3 cu FC Botoșani. Marius Baciu a debutat cu victorie pe banca bucureștenilor. Antrenorul „roș-albaștrilor” a oferit o primă reacție după meciul contra moldovenilor și a spus apoi la ce se așteaptă în duelul decisiv cu rivala din Capitală. Cu Botoșani, Baciu nu a fost mulțumit de Stoian și Crețu, pentru care a avut reproșuri directe.

Marius Baciu, un carusel de emoții la debutul pe banca FCSB-ului

De 120 de minute a avut nevoie FCSB să învingă FC Botoșani, după ce a condus-o cu 3 goluri. Fosta campioană a României a reușit în cele din urmă să câștige în prelungiri și să se califice astfel în finala barajului pentru Conference League. Marius Baciu a oferit câteva concluzii după meciul de „infarct” din Ghencea, dar a ținut să îl laude și pe Octavian Popescu, al cărui gol a fost decisiv și pe care însuși patronul Gigi Becali l-a lăudat.

ADVERTISEMENT

„Foarte multe întorsături. Am greșit poziționarea la primul gol, dar mi-a plăcut faptul că băieții au fost reactivi. Am reglat după aceea lucrurile. Am avut câteva probleme și nu mi-a plăcut, Crețu nu are voie să greșească acolo pe final. Am schimbat mai multe în repriza a doua. Nu am avut forță cu atacantul nostru, cu copilul (n.r. – Stoian). Nu a plecat în profunzime așa cum i-am cerut. Și la antrenamente l-am folosit pe Cisotti atacant pentru că aveam nevoie de cineva care aleargă. Miculescu a fost o schimbare forțată, a avut probleme. Am venit apoi cu Toma în dreapta și am echilibrat în bandă. Ne-am împărțit oarecum munca defensiv și ofensiv cu Alin și Filip și cred că am schimbat bine.

Nu mi-a plăcut zona centrală. Eu am cerut să jucăm cu Joao, să rămână ca echilibru acolo, dar acolo am avut cele mai mari emoții. Am cerut să urcăm cu fundașii laterali sus pentru că nu am vrut să ne apărăm. Tavi e un copil care are nevoie de susținere. Îmi place foarte mult de el. Știam că David Miculescu poate să aibă probleme, așa că l-am pregătit ca pe un titular. A intrat extraordinar. I-am cerut să facă ce vrea el în ultimii 30 de metri, să aibă curaj. Nu trebuie să încerce doar pe piciorul drept. Dacă are tupeu să intre în careu și să dezechilibreze… Eu de mult nu am mai văzut jucător ca el”, a declarat inițial Marius Baciu.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

Marius Baciu a spus la ce se așteaptă în Dinamo – FCSB

Vineri, 29 mai, de la ora 20:30, microbiștii din România vor vedea ultimul derby al acestui sezon. Dinamo – FCSB se joacă pe „Arcul de Triumf”, iar câștigătoarea va evolua din sezonul viitor în preliminariile Conference League. Marius Baciu a spus ce avantaje au „câinii” înaintea meciului decisiv.

ADVERTISEMENT
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat...
Digisport.ro
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”

„Dinamo e o echipă complicată. Pentru mine e dificil pentru că am avut doar trei antrenamente împreună. Când iei gol în ultima fază, nepermis… În fine. Debusolarea sau frica de rezultat cred că ne-a dus acolo. La un meci FCSB – Dinamo nu poți să te gândești la o favorită. Au și o zi în plus, au un antrenor bun, un joc consistent, pot să bată orice echipă”, a mai spus antrenorul FCSB-ului la flash interviu.

ADVERTISEMENT
Florin Tănase s-a contrat cu reporterii înainte de derby-ul Dinamo – FCSB: „Eu...
Fanatik
Florin Tănase s-a contrat cu reporterii înainte de derby-ul Dinamo – FCSB: „Eu v-am spus părerea mea. I-am bătut de atâtea ori”
Gigi Becali si Vali Moraru, dialog incredibil în direct la TV după FCSB...
Fanatik
Gigi Becali si Vali Moraru, dialog incredibil în direct la TV după FCSB – FC Botoșani 4-3: „Ești ofticat, faci fețele alea, te uiți cu un ochi mai mic” / „Aplecați prea mult urechea”
Gigi Becali, încântat de golul înscris de Octavian Popescu: „E calificarea lui”. Cine...
Fanatik
Gigi Becali, încântat de golul înscris de Octavian Popescu: „E calificarea lui”. Cine e singurul jucător criticat de patronul FCSB după 4-3 cu FC Botoșani
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la...
iamsport.ro
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la FCSB: 'El va sta doar la baraj'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!