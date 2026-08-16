Marius Baciu a reacționat după decizia radicală luată de Gigi Becali la FCSB: „Tot ce e posibil”. Probleme cu un titular

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Marius Baciu a comentat decizia de ultimă oră pe care Gigi Becali a luat-o la FCSB. Fosta campioană se pregătește de meciul cu FC Botoșani, iar latifundiarul din Pipera a anunțat o schimbare majoră.

Gigi Becali vrea 3 fundași centrali la FCSB! Anunțul lui Marius Baciu înainte de meciul cu Botoșani

Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că pe linia de fund. Latifundiarul din Pipera consideră că Marius Baciu are cei mai buni cinci stoperi din țară, iar cu noul sistem nimeni nu le va mai sta în cale roș-albaștrilor.

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„Fundașii centrali s-au prezentat foarte bine. Căutăm soluții, să vedem care sunt cei mai potriviți pentru fiecare meci, să vedem cine stă pe bancă. Eu zic că avem fundași centrali foarte valoroși. Avem nevoie să se simtă unul cu celălalt. Nu am avut posibilitatea să avem meciuri amicale, dar sunt jucători care se pot ridica la un nivel foarte bun.

Și asta e o posibilitate pentru că avem fundași centrali foarte buni. Am avut probleme când am pierdut mingea și am avut și discuția asta să prevenim asta. Să pregătim apărarea când nu avem noi mingea. Deci am putea juca și cu 3 fundași centrali.

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Un sistem nu e ușor de schimbat. Mai ales când e cu 3 fundași, dar am lucrat și înainte în cazul în care ar fi nevoie să schimbăm. Cu 3 nu înseamnă că te aperi. Poți să și construiești. Sunt multe lucruri care se pot modifica, dar am lucrat să jucăm și cu 3 fundași centrali”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – FC Botoșani.

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Valentin Crețu, incert pentru partida cu FC Botoșani

Marius Baciu are la dispoziție nu mai puțin de cinci fundași centrali. Este vorba despre Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Andre Duarte, Mihai Popescu și Dylan Batubinsika. Ngezana și Batubinsika sunt însă accidentați și antrenorul roș-albaștrilor nu se poate baza pe ei.

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Probleme sunt însă și cu Valentin Crețu, care a devenit incert pentru partida cu FC Botoșani. FCSB – FC Botoșani, ultimul meci al etapei a 5-a, este luni, 17 august, de la ora 21:30. „Crețu a avut o problemă medicală. O să vedem azi. Dar avem soluții bune. Avem Labonne, avem Cisotti. O să stabilim și vedem cum putem juca”, a adăugat antrenorul FCSB-ului.

Baciu le-a dat însă și o veste bună fanilor FCSB. „(n.r. – Vor fi reveniri în lot mâine?) Da. O să vină și Arad și Miculescu. După antrenamentul de azi vom face lotul pentru mâine. Avem antrenament azi la 19:00”, a mai spus tehnicianul în vârstă de 51 de ani.