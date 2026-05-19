Marius Baciu a rostit doar două cuvinte când a ajuns la FCSB! Noul antrenor, dat pe spate din prima zi

Marius Baciu este noul antrenor al celor de la FCSB. Fostul fundaș român a ajuns la o înțelegere cu Gigi Becali și are ca obiectiv calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Tehnicianul a efectuat deja primul antrenament alături de jucători și a declarat că a rămas uluit de ceea ce a găsit la baza din Berceni.

Mirel Rădoi a plecat în urmă cu doar câteva săptămâni de la FCSB, iar în ultimele jocuri pe banca tehnică a stat interimarul Lucian Filip. Până la urmă, Gigi Becali a găsit un principal. Omul de afaceri l-a ales pe Marius Baciu.

. Campioana ultimelor două ediții de SuperLiga va juca în semifinala barajului, pe teren propriu, cu FC Botoșani, iar dacă se va impune va disputa finala în deplasare, cu rivalii de la Dinamo.

și a vorbit despre condițiile pe care le-a găsit în baza sportivă din Berceni. Noul antrenor al campioanei României a spus că a găsit condiții de Champions League și s-a declarat încrezător că poate să readucă echipa la cel mai înalt nivel.

„A fost o primă zi ceva mai lungă. Nu am nicio impresie încă, sincer. Champions League, asta am văzut. Condiții. Am mai fost în baza FCSB-ului, dar ce înseamnă prima echipă… Mă bucură foarte mult asta. Nu cred că aș putea cere ceva și să nu mi se pună la dispoziție. Discutăm despre niște campioni. Eu sunt aici pentru a găsi boala, cauza problemelor care sunt astăzi.

Jucătorii au demonstrat că au făcut performanță. Cred că jucătorii ăștia pot să ajungă din nou la un nivel foarte bun. Am văzut niște copii interesanți la antrenament. Sunt multe lucruri pozitive. Nu mă interesează ce a fost înainte, ci mă interesează ce se va întâmpla de acum încolo.

Știu ce s-a întâmplat aici. O să văd mâine, poimâine niște lucruri, dar nu am găsit jucători distruși. Nu am găsit o echipă distrusă. Am vrut să văd ce au pregătit colegii mei. Am venit doar cu câteva lucruri noi. Sunt jucători interesanți, cu valoare extraordinară, dar trebuie ei să iasă din această pasă. Știm cu toții ce s-a întâmplat, dar am încredere în ei”, a declarat Marius Baciu la

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a vorbit și el pe scurt despre prima zi a lui Marius Baciu în calitate de antrenor la FCSB. Oficialul campioanei României a precizat că jucătorii l-au primit cu brațele deschise pe noul tehnician.

„Am tras cu ochiul să văd dacă avea emoții la discurs. Nu, nu avea. Am văzut oameni care în teren erau ceva înfiorător, dar când vorbeau în fața jucătorilor erau topiți. A părut ca un om care s-a întors după mulți ani, călit de aventuri, războaie, și care nu are absolut nicio emoție.

A fost ceva foarte simpatic. A întrebat: «Aveți ceva de adăugat, Tase, Olaru, Bîrligea?». La care Bîrligea a răspuns: «Bine ați venit!»”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei menționate anterior.