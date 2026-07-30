Marius Baciu a spus unde a pierdut FCSB calificarea în Conference League: ”Ne-a nenorocit!”

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Învinsă de Auda la București, scor 2-3, FCSB a mers încrezătoare în Letonia, însă a primit o adevărată corecție. A fost un neverosimil 4-1 pentru gazde, iar Marius Baciu a găsit momentul în care s-a jucat calificarea în Conference League.

Marius Baciu, explicații pentru eliminarea FCSB din Conference League

După al Conference League, antrenorul de la FCSB a mărturisit că totul s-a decis odată cu golul de 2-1 înscris de Auda și s-a plâns de faptul că în această fază a competiției nu există VAR.

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”Meciul s-a pierdut în minutul 67, chiar dacă am mai avut sclipiri. E greu dacă nu primește ce ți se cuvine. Am avut penalty, gol anulat. După atâtea ratări poate veni o cădere. Până în minutul 67, când am făcut iar o greșeală la Joao acolo. A intrat bine, a dat gol, dar a făcut o greșeală nepermisă.

Nu am reușit să marcăm. Am avut o situație cu Bîrligea. Nu aș vrea să discut de arbitraj, dar ne-au nenorocit ratările. Nu a fost să fie Europa pentru noi, dar trebuie să ne concentrăm mult la finalizare. Noi am făcut multe greșeli, dar nici în tur nu ni s-a dat ce am avut. E complicat fără VAR”, a declarat Marius Baciu, pentru .

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Va fi demis Marius Baciu după rușinea cu Auda?

după eliminarea din Conference League, mai ales că Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de faptul că antrenorul a ales să joace și în meciul de la Riga cu Risto Radunovic pe postul de mijlocaș defensiv.

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Mai mult, jucătorii par și ei îngrijorați de faptul că echipa nu are nicio idee de joc. Imediat după înfrângerea din returul cu Auda, căpitanul .

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”Am pierdut pe fondul unui joc prost. Nu meritam să mergem mai departe, zic eu. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea. Jocul nu dă încredere, de aceea nu am marcat. Se pare că da, dacă nu se vor schimba lucrurile putem să cădem și din campionat de pe primul loc, unde am mai fost sezonul trecut”, a spus Tănase.