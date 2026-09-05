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Marius Baciu (51 de ani) s-a arătat dezamăgit de gestul făcut de Andre Duarte de a-l lovi cu palma peste față pe Andrei Mărginean. Tehnicianul consideră că eliminarea portughezului a dus la ruperea echilibrului în meciul Dinamo – FCSB 2-1.

Marius Baciu, săgeți către Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1

Imediat după , antrenorul FCSB a acuzat maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs și consideră că Andre Duarte nu merita să încaseze cartonașul roșu.

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”Echipa a avut un pic de teamă. Am cerut organizare. Am reglat-o, dar nepermis acolo. Jocul decurgea normal. Am fost ațoși pe contre. S-a rupt acolo la cartonașul acela roșu. Băieții zic că nu ar fi fost fault.

Nu e permis ca un jucător ca Andre Duarte să facă așa ceva, să cadă în plasa asta. Nu vreau să mai comentez. Băieții merită felicitări. Am luat golul acela pe fază fixă. Am avut ocazie mare la Stoian.

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A mai fost o greșeală la penalty, dar a apărat Târnovanu. Pe mine mă deranjează că un asemenea meci se decide printr-un cartonaș roșu care nu a fost. A arbitrat finale, meciuri importante. Rezultatul nu mai poți să-l schimbi. Am avut momentele noastre când a trebuit să egalăm”, a declarat Baciu, la flash-interviu.

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De ce a fost schimbat Korenica

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” a mărturisit că la faza primului gol marcat de Dinamo greșeala îi aparține tânărului Ricardo Pădurariu și a explicat de ce a fost schimbat Meriton Korenica la pauză.

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”A fost o problemă de marcaj. Nu mai are rost să discutăm acum. Trebuie să verificăm și noi. Dinamo a avut câteva ocazii. Primul lor gol, se vede lipsa experiență a lui Ricardo (n.r. – Pădurariu). Normal că la fotbal sunt greșeli. S-a pierdut marcajul, mai multă responsabilitate. Avem probleme la fundașii centrali. Pot juca Radunovic, Joao Paulo sau Arad.

Korenica a avut o problemă musculară de la începutul jocului. I-a cerut doctorului un antiinflamator. S-a schimbat mult când am rămas în 10 oameni. Drăguș e un jucător foarte bun, foarte important pentru noi. El a avut două zile separat cu noi”, a spus Marius Baciu.

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Gigi Becali se joacă de-a demisia lui Baciu

După înfrângerea marii rivale Dinamo, Gigi Becali a anunțat în direct la Digi Sport că Marius Baciu la FCSB. Patronul a dezvăluit că are deja pregătit un înlocuitor.

”Marius Baciu cred eu că, am vorbit și cu Meme, s-ar putea să se retragă. De bunăvoie. El, probabil, așa mi-a zis Mihai. Băi, Gigi, s-ar putea să se retragă. Bine, mă, nu-i problemă. Găsim altul.

Îl bârfesc jucătorii, vin jucătorii și fac anumite discuții despre el. Și cu Tănase tot o discuție de genul ăsta a fost. Nu e vorba de autoritate. Ce, Pintilii avea autoritate? O să găsim mâine”, a afirmat el.

La scurt timp după ce a făcut acest anunț, patronul ”roș-albaștrilor” a revenit și a mărturisit că a avut o discuție cu liderii suporterilor și la cererea acestora a acceptat ca Marius Baciu să continue și la jocurile cu Petrolul și Universitatea Craiova.

”Am înțeles greșit, am stabilit noi împreună (n.r. – cu galeria). Aceste două meciuri cu Petrolul și Craiova, apoi vom lua o decizie dacă mai rămâne sau nu. Eu am respect pentru galerie, au fost alături de echipă și în play-out”, a precizat Gigi Becali.