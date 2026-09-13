Sport

Marius Baciu a cedat și a vrut să plece de la FCSB! Ce l-a făcut să se răzgândească: „A contat mult pentru mine”

Marius Baciu a recunoscut că a vrut să plece de la FCSB după meciul pierdut cu Dinamo! Cine l-a făcut să se răzgândească și ce a spus despre Gigi Becali
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2026 | 15:45
Marius Baciu a cedat si a vrut sa plece de la FCSB Ce la facut sa se razgandeasca A contat mult pentru mine
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Marius Baciu a cedat și a vrut să plece de la FCSB! Ce l-a făcut să se răzgândească. Foto: Sport Pictures
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Marius Baciu (51 de ani) a fost la un pas să plece de la FCSB după meciul pierdut cu Dinamo, extrem de supărat din cauza discuțiilor și tensiunilor din jurul echipei din ultimele săptămâni. În acest sens, antrenorul chiar a admis acum că a fost deranjat inclusiv de anumite remarci făcute de patronul Gigi Becali (68 de ani) în spațiul public vizavi de el în această perioadă.

Marius Baciu a vrut să plece de la FCSB după înfrângerea cu Dinamo

Cu toate acestea însă, tehnicianul a ținut să sublinieze în mod special faptul că îl respectă în continuare foarte mult pe finanțatorul clubului. În schimb, Baciu a simțit și nevoia să își apere o dată în plus munca, aducând bineînțeles și argumente. „Nu am ce să discut. Nu pot să comentez ce spune patronul, toată lumea știe declarațiile dânsului. Eu o să-l respect cât timp o să fiu aici. Nu cred că important este Marius Baciu. Orice aș discuta ar fi o presiune pentru jucători. Eu sunt corect și sigur de ceea ce fac. Chiar dacă se discută că nu sunt atât de priceput. Marius Baciu și-a ars etapele foarte bine. Licențe, Bacalaureat și toate cele.

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Nu înseamnă că nu meritam să am și eu o șansă. Mulți bârfesc și poate nici nu știu pe unde am antrenat. Dacă ești într-o ligă inferioară nu înseamnă că nu-ți faci meseria. Nu dă nimeni în Steaua (n.r. FCSB), dă în mine. Eu sunt fericit că sunt aici. Am băgat aproape un milion de euro în licență, nimeni nu știe. Puteam să fiu secund, dar nu am vrut. Cristi Pustai mi-a oferit șansa asta la început”, a spus Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Petrolul Ploiești de luni seară. 

Discuțiile cu Mihai Stoica și cu jucătorii, decisive în hotărârea luată de Marius Baciu

În continuare, antrenorul de la FCSB a recunoscut că la un moment dat a fost hotărât să plece de la echipă, în contextul tensionat bine cunoscut din ultima perioadă de la clubul roș-albastru, dar în cele din urmă a revenit asupra deciziei, iar crucială în acest sens a fost o discuție pe care a avut-o la acel moment cu jucătorii:

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„Nu am spus niciodată că mă retrag, chiar dacă am avut anumite răbufniri și am spus că nu mai pot. Eu consideram că am făcut un joc bun cu Dinamo, nu am ce să le reproșez jucătorilor. O să-l respect pe nea Gigi, dar trebuie să fii de piatră ca să nu reacționezi deloc. Luni, m-am prezentat, am schimbat niște mesaje cu MM Stoica și a contat mult pentru mine. Am decis să rămân pentru ceea ce înseamnă Steaua (n.r. FCSB) astăzi. Chiar mi-am dorit să renunț, dar asta a fost pe moment. Apoi am discutat și cu jucătorii și așa am ajuns să continui”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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