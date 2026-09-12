CE TREBUIE SĂ ȘTII Cristi Coste, discuție cu Marius Baciu. Ce îl nemulțumește pe antrenorul FCSB

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Cristi Coste s-a întâlnit la baza FCSB-ului de la Berceni cu Marius Baciu și a discutat cu antrenorul roș-albaștrilor. Baciu și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu modul în care e tratat de presă și de oamenii din fotbal și cât de tare resimte familia lui toate aceste critici.

Cristi Coste, discuție cu Marius Baciu. Ce îl nemulțumește pe antrenorul FCSB

Jurnalistul FANATIK Cristi Coste a fost la baza de la Berceni a FCSB-ului Acolo s-a întâlnit și a stat de vorbă și cu antrenorul roș-albaștrilor, Marius Baciu. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani i-a povestit lui Cristi Coste cât de grea e povara de a fi pe banca celei mai mediatizate echipe din România. Baciu e sub o presiune teribilă, mai ales că .

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„M-am întâlnit cu Marius Baciu la baza de la Berceni și mergând cu el spre terenurile de antrenament, pentru că se pregătea de ședința de pregătire, l-am ascultat atent pentru că e foarte supărat. Îmi spunea oarecum cu reproș față de cei din presă, poate nu de FANATIK, ci de presă, în general.

‘Nu înțeleg de ce atâta răutate și de ce se spun atât de multe lucruri rele despre mine. Nu e vorba despre mine neapărat. Eu sunt omul care sunt, cine mă cunoaște știe cine sunt. Muncesc la fel în fiecare zi indiferent de ce se întâmplă. Dar e vorba de familia mea, de soția mea, de copii, de părinți, care, pur și simplu, nici nu se mai uită la TV’.

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I-am zis: ‘Bacione, știi foarte bine. Presa e făcută să își spună punctul de vedere, uneori mai bine, alteori mai puțin bine. Știi și tu cum e, ai fost în studio la Prima Sport’. Zice ‘Da, înțeleg, am înțeles de când eram analist la Prima, dar nu înțeleg. Că e vorba de invidie, de răutate, de interes. Eu pot să le duc, dar familia acceptă foarte greu ceea ce mi se întâmplă’. Am simțit un Marius Baciu foarte apăsat de ceea ce se întâmplă în spațiul public, înainte, după meciuri, la adresa lui”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

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