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Joacă Denis Drăguș în meciul cu Dinamo? Marius Baciu a făcut anunțul: „Avem atacanți buni”

Marius Baciu (51 de ani) a oferit ultimele detalii despre Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica, ultimele trei transferuri realizate de FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo.
Catalin Oprea
04.09.2026 | 16:25
Joaca Denis Dragus in meciul cu Dinamo Marius Baciu a facut anuntul Avem atacanti buni
Denis Drăguș, la naționala României / Foto: Sport Pictures
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Marius Baciu a afirmat, în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Dinamo, că Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica vor fi supuși examinării medicale în cursul zilei de vineri pentru a se stabili nivelul fizic actual, implicit disponibilitatea lor pentru a juca în derby-ul de sâmbătă, 5 septembrie, din etapa a 8-a a SuperLigii.

Marius Baciu a făcut anunțul despre Denis Drăguș

FCSB a fost extrem de activă pe finalul perioadei de transferuri și i-a adus pe Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica. Tu toate acestea, cei trei nu sunt pregătiți 100% pentru duelurile de foc ale SuperLigii.

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Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu, a explicat că sunt șanse foarte mici ca Denis Drăguș sau Karlo Muhar să evolueze în partida cu Dinamo, deoarece nu se cunosc parametrii fizici actuali și vor fi supuși mai multor teste medicale. În schimb, tehnicianul este optimist că îl va avea în lot pe Meriton Korenica, un jucător care a jucat mult pentru CFR Cluj în ultima perioadă și care se prezintă într-o formă fizică mai bună decât Muhar și Drăguș.

Korenica e singurul jucător care pare 100%. Și cu el o să luăm o decizie azi, după ce vom vedea situația lui fizică. În principiu, cred că ar putea să fie în lot. Vedem ce se întâmplă până după antrenament. Despre Muhar nu știu foarte multe detalii. Absolut nimic. Astăzi voi discuta cu el mai mult. Nu știu nimic. Același lucru și despre Denis Drăguș. Astăzi va intra în evaluări medicale. Avem timp până diseară să vedem unde sunt. Cert este că Meriton Korenica este jucătorul în pâine. Avem atacanți buni și acum. Îi avem pe Garita, pe Alex. Drăguș, întâi să vedem cum e. Nu cred că poate să intre pentru meciul de mâine. Cred că și-ar dori”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

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Denis Drăguș a făcut pregătirea de vară cu turcii de la Trabzonspor, însă nu a fost utilizat deloc în meciurile de campionat. Atacantul român nu s-a aflat nici măcar în lotul echipei antrenate până de curând de Fatih Tekke. În consecință, ar avea nevoie de o perioadă de readaptare cu intensitatea unor partide oficiale pentru a nu risca vreo accidentare.

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Într-o situație asemănătoare se află și Karlo Muhar. Mijlocașul și-a reziliat contractul cu CFR Cluj din cauza problemelor financiare, iar ultimul meci bifat pentru ardeleni a avut loc acum aproape o lună. A prins o repriză în umilința cu Tromso, scor 0-5, în turul trei preliminar din Conference League. Și în cazul său, staff-ul medical va stabili ce program de recuperare a tonusului trebuie să urmeze și când va fi 100% pregătit pentru a juca în tricoul FCSB-ului.

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  • 1.200.000 de euro este cota de piață a lui Karlo Muhar, conform transfermarkt.de.
  • 2.000.000 de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform transfermarkt.de.
  • 3.000.000 de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica, conform transfermarkt.de.
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