Marius Baciu, halucinant: “N-am pierdut niciun joc!” Declarația cu care antrenorul FCSB și-a pus toți suporterii în cap

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Marius Baciu și-a stabilit viitorul după remiza bifată de FCSB, scor 0-0 cu Sepsi, în cadrul etapei a 4-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au irosit ocazia de a urca pe primul loc în clasamentul intern. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a ținut să menționeze că FCSB nu a suferit nicio înfrângere în campionat, însă a trecut rapid peste înfrângerea rușinoasă cu Auda din cupele europene, scor 3-7 la general.

De ce a remizat FCSB cu Sepsi. Marius Baciu a reacționat: „Am intrat într-o disperare”

. Ambele formații au avut ocazii de a marca, însă covăsnenii au pus mai multă presiune la poarta adversă. Marius Baciu a tras primele concluzii și a încercat să explice a plecat doar cu un punct de la Sf. Gheorghe.

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„Pentru mine e bine că nu am primit gol, dar avem foarte mult de muncă. Sunt jucători noi, care încă nu sunt foarte bine integrați, nu am avut agresivitatea pe care ne-o doream. Am pierdut mingi și am intrat într-o disperare. Am întâlnit un adversar închegat, chiar dacă a venit din Liga 2. Nu a fost ușor.

Vor fi schimbări până când vom găsi formula și cuplurile necesare, suntem o echipă nouă. Când sunt mulți jucători noi, și cei vechi devin noi. Păcat că nu am marcat, chiar dacă am avut puține ocazii. Mă bucur că nu am primit gol, asta rămâne pentru mine. Dacă marcam, altfel era jocul. Am ratat ocazia aceea mare după o fază frumoasă. Nu am cum să nu mă bucur și pentru ocazia pe care am avut-o”, a declarat Marius Baciu.

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Marius Baciu și-a stabilit viitorul! Ce a spus despre plecarea de la FCSB: „Abia acum începem să ne cunoaștem”

Deși fanii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de rezultatele echipei FCSB, mai ales după eliminarea din cupele europene, Marius Baciu nu ia în calcul să plece de pe banca roș-albaștrilor. Antrenorul e ferm convins că rezultatele pozitive vor apărea în curând.

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„Cred că echipa asta poate mai mult și aștept. Avem nevoie de suporteri, echipa e nouă, cred că numai așa putem să remontăm echipa. Nu am pierdut niciun joc, suntem oarecum ok din punct de vedere al punctelor, chiar dacă se putea mult mai bine.

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Am avut momente în care am intrat într-un joc care nu ne-a convenit deloc. Avem nevoie de mai multă combativitate pentru a ne bate pentru orice minge. Cum sunt și eu nou, la fel ca jucătorii, abia acum începem să ne cunoaștem mai bine. Nu am să renunț deloc, pentru că știu că putem face mai multe”, a mai spus Marius Baciu.