Sport

Marius Baciu, anunţ tranşant despre conflictul cu Florin Tănase de la FCSB: „Vreau să închei cu lucrurile astea! S-ar putea să fie rezervă”

Înainte de Sepsi - FCSB, Marius Baciu a spus totul despre conflictul cu Florin Tănase. Antrenorul „roș-albaștrilor” a dat cărțile pe față despre situația de la echipa bucureșteană.
Mihai Dragomir
09.08.2026 | 14:38
Marius Baciu anunt transant despre conflictul cu Florin Tanase de la FCSB Vreau sa inchei cu lucrurile astea Sar putea sa fie rezerva
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Marius Baciu a pus capăt speculațiilor de la FCSB. Ce a spus despre Florin Tănase. Foto: Colaj FANATIK.
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Ultimele tensiuni de la FCSB dintre căpitanul Florin Tănase și antrenorul Marius Baciu au stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. La conferința de presă premergătoare jocului cu Sepsi, tehnicianul „roș-albaștrilor” a pus capăt acestui subiect. Ce a declarat, de fapt, Marius Baciu.

Marius Baciu a lămurit situația dintre el și Florin Tănase

Eliminarea din Conference League în returul cu Auda s-a lăsat cu declarații acide ale lui Florin Tănase. Ulterior, mijlocașul celor de la FCSB a început meciul Farul din SuperLiga pe banca de rezerve și a fost introdus în locul lui Mihai Toma. Marius Baciu, antrenorul „roș-albaștrilor”, a susținut după meciul încheiat la egalitate că nu este vorba despre vreun conflict între el și jucătorul său.

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Totuși, discursul rece al fotbalistului după partida cu Farul Constanța a continuat să mențină „focul”. Acum, înainte de deplasarea cu Sepsi, Marius Baciu a lămurit odată pentru totdeauna situația de la echipa sa, precizând că nu există niciun fel de conflict. „Ne putem baza pe Florin Tănase de la început, dar s-ar putea să fie și rezervă. Am văzut că s-au speculat multe în presă. Nu pot răspunde, presa scrie ce crede. La un club ca FCSB sunt speculații când nu sunt rezultatele dorite, dar vă spun din suflet că nu există niciun conflict la noi acum.

Mă bucur enorm de respectul jucătorilor, același lucru le ofer și eu. Tot staff-ul meu este respectat și noi la rândul nostru îi respectăm pe jucători. Nu răspund speculațiilor. E normal să fim supărați după un rezultat nedorit. Avem puțin timp împreună, dar sunt convins că vom arăta mult mai bine. Nu există niciun conflict între mine și Tănase sau între altcineva, vreau să închei cu aceste lucruri. E un căpitan de echipă, nu m-am simțit lezat de declarațiile lui. Este antrenorul din teren când joacă, consider că este unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului în prezent. Noi comunicăm, discutăm zi de zi. Nu există niciun conflict. Relația cu fanii este același lucru. Ei nu sunt supărați de la Auda, ci de anul trecut, de la ratarea play-off-ului. Le promitem că vom da totul, avem nevoie de ei!”, a spus inițial Marius Baciu.

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Marius Baciu, precaut înaintea meciului cu Sepsi. Ce a spus despre covăsneni

Cât despre meciul propriu-zis cu Sepsi, formația afectată de suspendarea de 9 luni primită de Cosmin Matei, antrenorul FCSB-ului a spus că a studiat bine echipa covăsneană. Marius Baciu a subliniat și că, dacă echipa sa va rezolva problema omogenității, nimeni nu îi va mai putea sta în cale.

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„Ne așteaptă un joc foarte important. Toate echipele se concentrează, este un început interesant de campionat. Ne dorim să jucăm cât mai bine. Ne lipsește omogenitatea, aici trebuie să lucrăm mai mult. Sunt jucători veniți pe parcurs, nu au fost în cantonament cu noi. Se simte nivelul FCSB-ului, chiar dacă sunt jucători valoroși. Aici cred că este cea mai mare problemă a noastră, deocamdată. Toată lumea are nevoie de lucru să ajungă la nivelul dorit. Avem 7 puncte, ne dorim să câștigăm meciul. Este o echipă foarte bună, așezată, lucrată, am urmărit-o”, a mai spus tehnicianul fostei campioane a României.

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  • 3-0 a fost scorul ultimului meci direct dintre cele două (victorie FCSB)
  • 0-1 s-a încheiat ultimul meci direct pe terenul lui Sepsi (victorie FCSB)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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