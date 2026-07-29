Marius Baciu anunţă un nou debut la FCSB, în returul cu Auda: „Ne vom baza pe el 100%”

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Marius Baciu (51 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a prefațat duelul retur cu FK Auda, din turul al doilea preliminar al Conference League, la conferința de presă. Campioana României este obligată să recupereze handicapul din manșa tur,

Marius Baciu, înainte de FK Auda – FCSB: „Se poate orice!”

Deși Mihai Stoica a pus tunurile pe arbitraj după FCSB – Auda 2-3, Marius Baciu a dat „vina” pe formual de start pentru eșecul din manșa tur a „dublei” cu letonii. „La meciul tur nu am putut să aliniem un prim 11 pe care ni l-am dorit. Au fost jucători în urmă cu pregătirea, am făcut greșeli destul de mari. După o săptămână suntem cu totul altceva. Echipa este mult mai bine, și pe bancă, și pentru primul 11. Avem încă semne de întrebare, iar asta ne bucură.

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Săptămâna trecută am fost obligați să jucăm, în mare parte, cu un anumit prim 11. Se poate orice, pentru că strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic. Am avut un meci foarte bun duminică (n.r. 2-0 cu Csikszereda).

Trebuie să fim foarte bine fizic și mental și vom alege cel mai bun prim 11 pentru acest joc. Avem jucători de valori apropiate, orice jucător poate să apară în teren. Cum se știe, noi avem regula U21. Sunt jucători care, pentru noi, nu mai sunt doar U21, au făcut o figură frumoasă în campionat.

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Auda este o echipă foarte bună, foarte agresivă în jumătatea adversă. O echipă modernă, cu jucători și antrenor străini. Ne-a pus foarte multe probleme la București.

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N-aș prea vrea să discut despre ce a fost. Au fost multe în dezavantajul nostru. Noi considerăm că noi suntem vinovați. Despre teren (n.r. cel de pe Ghencea) nu vreau să mai discut. S-a văzut ce reacție am avut pe alt teren. Nu vreau să discut despre arbitraje. Consider că puteam să avem altceva dacă vedeau anumite lucruri așa cum le-a văzut toată lumea.

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Asta e baza mea, jucătorii. Îi simt și îi văd în fiecare zi. Și după meciul tur am încercat să înțeleagă că n-au voie să fie supărați. Greșeala este omenească și noi am pierdut pe greșeli în lanț, nu doar jucătorii. Am arătat destul de bine și cu Csikszereda și sper și cred că vom continua foarte bine și la meciul de mâine”, a declarat Marius Baciu, înainte de Auda – FCSB.

Când debutează Dylan Batubinsika la FCSB

Chiar dacă Ngezana, Miculescu și Arad au fost lăsați acasă, l-a deplasat la Riga. Marius Baciu a dezvăluit că stoperul congolez ar putea fi o soluție chiar și pentru meciul programat joi, 30 iulie, ora 19:00 „Dylan e cu noi. Nu e încă apt pentru a începe titular, dar orice se poate întâmpla. El e în creștere. În următoarea săptămână cred că ne vom baza și pe el 100%”, a mai spus antrenorul roș-albaștrilor.

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Baciu se teme de arbitraj

Chiar dacă nu consideră arbitrajul principalul factor pentru eșecul din tur, Baciu a enumerat greșelile de la partida din Ghencea. „În tur, s-au văzut clar greșelile de arbitraj. Tușierul era în fața mea la primul joc, era ofsaid clar, el aștepta. Clar că pentru ei este o altă rutină acum și așteaptă ajutor, dar când nu ai VAR este o problemă. Eu n-am văzut, în timpul jocului, cum a fost călcat Dani. Nu-și au sensul discuțiile astea. Am pierdut, e corect. Am pierdut o bătălie, dar n-am pierdut lupta.

Eu am văzut o altă echipă. Momentul zero a fost de când am venit la echipă. I-am simțit foarte bine pe jucători, am avut o pregătire, a venit sânge proaspăt. Nu mai discutăm de absolut nimic din ce a fost înainte. Un fotbalist trebuie să treacă foarte rapid peste asta, este un alt an.

Suntem la mâna noastră, nu mai există ce a fost. Ne vom lupta până în ultimul minut. Se poate întâmpla orice, dar trebuie să dăm totul pentru a câștiga meciul de mâine.

Diferența se va face la valoarea jucătorilor. Orice jucător de un anumit nivel se poate concentra mult mai mult. Consider că echipa noastră este mult mai valoroasă”, a conchis Baciu.