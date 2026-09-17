Sport

Marius Baciu, pus la zid de fostul antrenor de la FCSB!

Marius Baciu, criticat dur de un fost antrenor de la FCSB și un fost coechipier al său de la Steaua! Ce i se reproșează tehnicianului: „Una e analiza video și alta e meseria de antrenor”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2026 | 21:53
Marius Baciu pus la zid de fostul antrenor de la FCSB
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Marius Baciu, pus la zid de fostul antrenor de la FCSB. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Marius Baciu (51 de ani) traversează o perioadă foarte delicată pe banca tehnică a celor de la FCSB și ar putea chiar să fie demis în cazul în care echipa roș-albastră nu se va impune la Craiova în etapa viitoare de SuperLiga, după cum chiar patronul Gigi Becali (68 de ani) a anunțat deja în mai multe rânduri în ultimele zile.

Ilie Stan, critici la adresa lui Marius Baciu

În acest context, Ilie Stan (58 de ani), fost antrenor la FCSB, printre altele, dar și fost coechipier cu Baciu la Steaua, a fost întrebat despre ultimele evenimente de la gruparea din SuperLiga și cu această ocazie a exprimat o concluzie destul de dură vizavi de fostul său coleg. Concret, nu îl vede capabil să gestioneze presiunea de la fosta campioană a României.

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Ilie Stan
Ilie Stan, fost antrenor la FCSB, printre altele. Foto: Sport Pictures

Ce îi reproșează Ilie Stan lui Marius Baciu

De asemenea, el a adus în această discuție și trecutul lui Marius Baciu ca analist TV și în acest sens a dorit să sublinieze că, în viziunea sa, această postură nu este neapărat compatibilă cu rolul de antrenor. „Deși nu sunt acolo și poate că o să fiu acuzat că m-am trezit și eu să vorbesc de pe margine, totuși consider că mi-am câștigat dreptul, atât ca fotbalist al Stelei, cât și ca antrenor al acestei echipe, să îmi spun părerea despre formația asta când sunt întrebat. Eu nu am nimic cu Marius Baciu! Din contră, îl consider un prieten de-al meu.

Însă, una e analiza video și colaborarea pe la emisiuni TV, așa cum a fost el prin ultima perioadă, și alta e meseria de antrenor. Marius Baciu nu a antrenat până acum nici măcar o dată în viața lui la un asemenea nivel, nivelul unei echipe ca a lui Gigi Becali.

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Nu a antrenat vreodată o echipă cu un asemenea lot puternic, cel mai bun lot din România, și o echipă unde presiunea e imensă! Iar acestui vestiar voi știți ce îi lipsește? Îi lipsește un antrenor cu personalitate. Jucătorii trebuie să simtă din prima când în vestiar intră antrenorul. Pentru că antrenorul trebuie să fie șeful!”, a spus Ilie Stan, potrivit prosport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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