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Marius Șumudică, recunoscut ca un antrenor care spune mereu lucrurilor pe nume, nu i-a iertat pe cei de la FCSB, după al treilea eșec consecutiv în SuperLiga. În opinia tehnicianului de la CFR, trupa lui Gigi Becali arată în prezent ca o „echipă debusolată care trăiește doar din valoarea jucătorilor”. Șumi nu l-a iertat nici pe Marius Baciu.

Șumudică nu iartă FCSB-ul după derby-ul cu Dinamo: “O echipă debusolată care trăieşte doar din valoarea jucătorilor!”

Liderul din SuperLiga, Dinamo, a învins pe FCSB cu 2-1, într-un derby al României dezechilibrat numeric încă din prima repriză. Oaspeții de pe Arcul de Triumf au jucat în inferioritate din minutul 31. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Ștefan Târnovanu (26 de ani). Fără acesta între buturi, probabil că alb-roșii repetau performanța din meciul cu Universitatea Craiova. Goalkeeper-ul de națională a avut nu mai puțin de 12 parade.

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Marius Șumudică (55 de ani) a analizat, la FANATIK SUPERLIGA, încleștarea de sâmbătă seară. Tehnicianul de la CFR Cluj . „Un meci cu o intensitate bună între două echipe cu caracteristici diferite. O echipă lucrată, o echipă închegată, o echipă care crește de la meci la meci, Dinamo. E clar că au un antrenor bun, un antrenor care și-a pus amprenta asupra echipei. Dinamo formează un grup. Au devenit o echipă mai directă, o echipă care, față de Kopic, în momentul în care recuperează mingea încearcă să joace între linii și să verticalizeze”.

Când a vorbit de rivala „câinilor”, FCSB, Șumi a scos artileria grea a criticilor. „În cealaltă parte, o echipă debusolată, care trăiește doar din calitatea jucătorilor. Și aici îl pot da exemplu pe Garita, care vine, nu poți să-l asamblezi să zici că are nu știu ce relații, un jucător bătăios, care unu contra unu îți rezolvă pe spații.

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E un jucător care, la un meci precum cel cu Dinamo, profită de lucrurile astea, profită că rămân în 10 oameni și iese mai mult în evidență, fiindcă toate mingile se jucau pe el. Dar un jucător care cred că va avea probleme cu echipele mici. Acestea se strâng, creează densitate și acolo trebuie să apară valoarea individuală și calitatea ta din punct de vedere tehnic”.

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Marius Baciu, criticat dur de Șumudică: „Echipa joacă după ureche”

Șumi nu ezită să lanseze săgeți către banca tehnică de la FCSB. Acesta spune că , spre deosebire de cea a lui Nuno Campos, „joacă după ureche”. „Am avut, așadar, un derby între o echipă lucrată și o echipă care în momentul de față eu consider că joacă după ureche, adică nu joacă din calitatea jucătorilor, ci din ceea ce pot face ei individual”.

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Antrenorul de la CFR nu este de acord cu vocile care spun că FCSB nu are, în prezent, o echipă bună și, implicit, nici cu cei care mai cer timp pentru Marius Baciu. „Eu consider că FCSB-ul mereu a avut echipă. Nu înțeleg cum apar fel de fel de oameni care spun hai să mai lăsăm antrenorul cinci etape sau ceva de genul ăsta, să vedem ce face cu echipa asta pe care o are. Păi FCSB-ul n-avea echipă înainte?”. Șumi spune, referitor la Baciu, că prin prezența la FCSB își poate crea un nume, cum a făcut-o și Elias Charalambous.

Cum i s-a părut lui Șumudică debutul lui Korenica la FCSB

Transferat în urmă cu doar câteva zile de la CFR Cluj, . Pus să analizeze prestația fostului său elev, Șumudică a spus: „Nici n-a avut timp să arate ceva, că au rămas în zece oameni și ce să facă. Trebuie să-i găsești rolul. Eu am jucat cu el în zonă centrală, fiindcă este un jucător, în opinia mea, de zonă centrală. Dar el este un număr 10. Eu l-am adus în zonă centrală, am jucat un 3-4-3.

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Nu aveam cum să joc cu el număr zece. Eu joc fără număr zece și jucând 3-4-3 am jucat lângă un număr 6 cu el și ieșea în evidență mult mai ușor. În momentul în care tu joci cu patru în spate, Korenica nu poate să joace decât număr zece”, a explicat Șumudică.