Marius Baciu dă vina pe arbitraj după FCSB – FK Auda 2-3: „A șicanat momentele noastre bune! Am văzut tenta”

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Marius Baciu (51 de ani) a ieșit la atac după FCSB – FK Auda 2-3. Antrenorul roș-albaștrilor a pus tunurile pe „centralul” David Fucsman (35 de ani), pe care îl consideră principalul vinovat pentru eșecul din prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar Conference League.

Marius Baciu îl atacă pe „centralul” David Fucsman după FCSB – Auda 2-3

FCSB a început cu stângul aventura europeană din sezonul 2026-2027. . Fosta campioană e acum obligată să câștige returul din Letonia, programat joi, 30 iulie, de la ora 19:00. Deși Marius Baciu arată cu degetul spre israelianul David Fucsman.

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„Nu am analizat, clar că era o tensiune în plus (n.r. legat de arbitraj). Nu vreau să comentez arbitrajul, că nu îmi stă în fire și nu îmi place. Dar a șicanat multe momente ale noastre bune, am văzut o tentă care nu își are rostul la nivelul ăsta. În fine, nu își are sensul să mai comentăm arbitrajul”, declarat Marius Baciu, după FCSB – FK Auda 2-3, conform

Baciu crede în calificare la returul din Letonia

În ciuda rezultatului dezastruos, Marius Baciu nu își pierde încrederea. Antrenorul în vârstă de 51 de ani e convins că echipa sa poate obține calificarea la returul de peste o săptămână. Baciu a comentat debuturile lui Labonne, Gnahore și Boutoutaou, dar și evoluțiile entuziasmante ale lui Tavi Popescu și Alex Stoian.

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„Nu sunt mulțumit cum am stat în prima repriză. Puteam face mai mult la primul gol. Nu am făcut o repriză foarte bună, ne-am descoperit la mijlocul terenului. Am revenit, chiar de două ori. Am făcut greșeli nepermise, dar am avut reacție și reactivitate în fiecare moment. Vom vedea ce va fi. Nu ne dăm bătuți, pentru că echipa noastră cred că poate. Suntem în căutare, așteptăm jucătorii care au venit noi să-i punem la punct. Am încercat să le dăm minute, știind că le va fi greu. Și lui Eddy. Am mizat pe experiența lui.

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Una peste alta, a doua repriză cred că a fost mult mai așezată. Și cu arbitrajul, cred că puteam să facem mai mult. Ne concentrăm pe retur. Nu e nimic pierdut. E o dublă și am mare încredere în echipa asta, într-o săptămână ne putem pune la punct și cu jucătorii noi. Nu-i nimic pierdut, pentru că nu mai e ca înainte cu goluri în deplasare. Au un gol în fața noastră și ne vom duce să ne batem până în ultimul minut. Nu ne predăm. Vom vedea ce va face.

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Și Tavi și Stoian au avut o pregătire bună. Merită. Le-am spus că avem mare încredere în ei. Mă bucur și pentru Aymen că a marcat. Știam că nu va fi ușor cu el, dar doar așa poate să intre în ritm”, a adăugat tehnicianul roș-albaștrilor.