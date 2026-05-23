Marius Baciu, demis de Gigi Becali după doar câteva zile? Verdictul fostului antrenor de la FCSB

Nicolae Dică (46 de ani) e de părere că Marius Baciu (51 de ani) va pleca de la FCSB în cazul în care echipa nu se va califica în Conference League după baraj. Tehnicianul cu două mandate pe banca „roș-albaștrilor” a numit și cea mai mare problemă cu care noul antrenor al echipei se va confrunta la barajul cu FC Botoșani.

Marius Baciu, OUT de la FCSB după doar câteva zile? Nicolae Dică a oferit verdictul

Marius Baciu va avea un start „de foc” pe banca FCSB-ului. Numit în această săptămână la gruparea „roș-albastră”, fostul fundaș va debuta la semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. Nicolae Dică e de părere că acesta va fi demis în cazul în care FCSB pierde acest meci sau o eventuală finală contra rivalei Dinamo, chiar dacă înțelegerea sa este valabilă până în 2027.

„Da, este un antrenor ok. Cred că este bine că au pus un antrenor român, așa mă gândeam și eu că ar fi bine, chiar dacă MM spunea că nu își dorește acest lucru. Probabil a încercat și el, a avut o ieșire, așa. Baciu e un fost fotbalist, un căpitan al Stelei, a mai antrenat, chiar dacă în ultima perioadă nu. Este un om care cunoaște în mare clubul. Eu sper să reușească.

Daca vă califica echipa în Conference, eu zic că va fi și sezonul următor. Dacă nu, nu cred că va continua. Îi va fi foarte greu să schimbe multe în această perioadă, are mai puțin de o săptămână până la primul meci oficial. Doar ce începe să își cunoască jucătorii. Îl va ajuta probabil Filip, vă trebui să îl ajute foarte mult. Și MM. Ei cred că sunt pionii principali în acest moment”, a afirmat acesta, conform . Nicolae Dică a avut două mandate de antrenor principal pe banca FCSB-ului, iunie 2017 – decembrie 2018 și iulie – noiembrie 2022.

Nicolae Dică a numit cea mai mare problemă pe care o va avea Marius Baciu la barajul FCSB – FC Botoșani

, iar Nicolae Dică a numit cea mai mare problemă pe care o va avea tehnicianul la barajul cu FC Botoșani: ritmul în care se află fotbaliștii după jocurile fără miză din play-out. „El să le ridice moralul jucătorilor, să facă o atmosferă bună în cadrul echipei. Să pregătească tactic echipa, sunt câteva lucruri pe care poate să le regleze, dar nu cred că va schimba foarte multe într-o perioadă atât de scurtă.

Singura problemă ar fi de ritm. În play-out nu e ritmul din play-off, ei cu vreo două jocuri dinainte știau deja că vor fi la baraj și au lăsat-o mai moale. Aici poate să fie o mică problemă, dar cred că jucătorii au capacitatea să se motiveze pentru meciul cu Botoșani. Cu siguranță se vor motiva și vor arăta altfel față de cum au arătat la ultimele două meciuri”, a spus fostul internațional român. .