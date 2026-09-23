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Aventura lui Marius Baciu la FCSB s-a încheiat după doar patru luni, iar demiterea sa a fost oficializată. Startul de sezon modest din SuperLiga și eliminarea prematură din Conference League i-au fost fatale tehnicianului.

S-a făcut anunțul. Marius Baciu, demis de la FCSB

Înfrângerea categorică din derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 0-5, a umplut paharul, iar . La câteva zile după ce patronul a vorbit despre despărțire, clubul a oficializat pe rețelele de socializare plecarea antrenorului.

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”Mulțumim, Marius Baciu! FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an. Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a grupării ”roș-albastre”.

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Cum s-a despărțit Gigi Becali de Baciu

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că cu Marius Baciu și i-a mulțumit acestuia pentru perioada petrecută la FCSB.

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”M-a sunat băiatul să ne vedem. Am zis: «Ok, ne vedem». E gata. Vorbim de Reghe acum. Ce să mai vorbim de Baciu? La revedere! I-am mulțumit, o să ne vedem. I-am dat încredere”, a spus Becali.

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FCSB îl așteaptă pe Laurențiu Reghecampf

La o zi după eșecul usturător din Bănie, Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că . Tehnicianul va trebui să-și încheie socotelile cu Esperance Tunis, lucru deloc ușor ținând cont de .

Însă, Mihai Stoica a liniștit apele și a precizat că Reghecampf își va rezolva toate problemele cu tunisienii. Tehnicianul este așteptat ca joi, 24 septembrie, din noul mandat la FCSB.

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”Mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, dacă plătește el trei salarii, poate să plece. Astea sunt fake-news (n.r. – ce a scris presa de acolo). Joi o să conducă primul antrenament. Nici nu se pune problema, sigur că da.

(n.r. – Despre posibilul litigiu la FIFA) Toate informațiile mele sunt de la Reghe, nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament (n.r. râde). Va susține o conferință de presă joi după-amiază”, a afirmat Stoica.