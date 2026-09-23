Sport

Marius Baciu a fost demis oficial de la FCSB! Drum liber pentru Laurențiu Reghecampf

Marius Baciu (51 de ani) este istorie la FCSB. Clubul patronat de Gigi Becali a anunțat oficial demiterea antrenorului adus la finalul sezonului trecut.
Traian Terzian
23.09.2026 | 13:33
Marius Baciu a fost demis oficial de la FCSB Drum liber pentru Laurentiu Reghecampf
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FCSB l-a demis oficial pe Marius Baciu (51 de ani). Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Aventura lui Marius Baciu la FCSB s-a încheiat după doar patru luni, iar demiterea sa a fost oficializată. Startul de sezon modest din SuperLiga și eliminarea prematură din Conference League i-au fost fatale tehnicianului.

S-a făcut anunțul. Marius Baciu, demis de la FCSB

Înfrângerea categorică din derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 0-5, a umplut paharul, iar Gigi Becali a decis să se despartă de Marius Baciu. La câteva zile după ce patronul a vorbit despre despărțire, clubul a oficializat pe rețelele de socializare plecarea antrenorului.

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”Mulțumim, Marius Baciu! FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an. Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a grupării ”roș-albastre”.

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Cum s-a despărțit Gigi Becali de Baciu

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că a avut o discuție telefonică cu Marius Baciu și i-a mulțumit acestuia pentru perioada petrecută la FCSB.

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”M-a sunat băiatul să ne vedem. Am zis: «Ok, ne vedem». E gata. Vorbim de Reghe acum. Ce să mai vorbim de Baciu? La revedere! I-am mulțumit, o să ne vedem. I-am dat încredere”, a spus Becali.

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FCSB îl așteaptă pe Laurențiu Reghecampf

La o zi după eșecul usturător din Bănie, Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIKnoul antrenor de la FCSB va fi Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul va trebui să-și încheie socotelile cu Esperance Tunis, lucru deloc ușor ținând cont de pretențiile africanilor.

Însă, Mihai Stoica a liniștit apele și a precizat că Reghecampf își va rezolva toate problemele cu tunisienii. Tehnicianul este așteptat ca joi, 24 septembrie, să conducă primul antrenament din noul mandat la FCSB.

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”Mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, dacă plătește el trei salarii, poate să plece. Astea sunt fake-news (n.r. – ce a scris presa de acolo). Joi o să conducă primul antrenament. Nici nu se pune problema, sigur că da.

(n.r. – Despre posibilul litigiu la FIFA) Toate informațiile mele sunt de la Reghe, nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament (n.r. râde). Va susține o conferință de presă joi după-amiază”, a afirmat Stoica.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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