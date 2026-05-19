Sport

Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă! Şi eu fac schimbări în minutul 20”

Marius Baciu este noul antrenor de la FCSB. Noul tehnician a declarat că a avut o discuţie cu Mihai Stoica şi Gigi Becali referitor la imixtiunea patronului în stabilirea echipei de start.
Marian Popovici
19.05.2026 | 22:54
Marius Baciu despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB Am zis ca nu vreau sa fiu o marioneta Si eu fac schimbari in minutul 20
ULTIMA ORĂ
Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: "Am zis că nu vreau să fiu o marionetă! Şi eu fac schimbări în minutul 20". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Baciu este varianta surpriză aleasă de Gigi Becali pentru banca tehnică de la FCSB. Mutarea a fost anunţată de FANATIK şi a fost oficializată în cursul zilei de marţi de clubul roş-albastru. Noul tehnician a semnat un contract valabil un an.

Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali în echipa de start: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă”

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali în echipa de start. Marius Baciu a avut o discuţie cu patronul şi cu Mihai Stoica, spunându-i lui Becali că nu vrea să fie o marionetă, iar finanţatorul i-a promis că va fi respectat:

ADVERTISEMENT

„Nu știu cum se va băga, am avut o discuție împreună cu domnul Becali și MM. Vor fi momente în care eu voi avea nevoie de ei, pentru că nu cunosc foarte bine situația. Eu vreau să știu că jucătorii dau totul și că vor juca la capacitate maximă. Și eu fac schimbări în minutul 20, am fost acuzat pentru lucrul ăsta. Am început din fotbalul mic, iar președintele îmi zicea de ce am schimbat în minutul 30.

Am promovat Sibiul la prima aventură, am provocat vreo 7 copii la Clinceni. Niciodată nu m-am exteriorizat. Am așteptat momentul să arăt. Nu sunt eu Mafalda, dar am niște bagaje de-a lungul carierei mele. Am băgat și eu 1 milion de euro într-o academie de fotbal. Darius Olaru a fost și el pe acolo, îl cunosc de când avea jumătate de metru. Cred că avea vreo 8 ani când a ajuns. Îl știu foarte bine de copil. Am zis că nu vreau să fiu marionetă. Mi s-a promis că voi fi respectat”, a declarat Marius Baciu, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta”...
Digi24.ro
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI

Mihai Stoica a propus un antrenor de Serie A: „A luat campionatul cu AC Milan”

Mihai Stoica i-a propus lui Gigi Becali şi varianta unui antrenor străin. Managerul general al fostei campioane l-a dorit pe Daniele Bonera, fostul secund al lui Stefano Pioli la AC Milan. Dar Gigi Becali s-a răzgândit şi până la urmă a vrut să numească un antrenor român:

ADVERTISEMENT
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat...
Digisport.ro
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”

„Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera. A fost fotbalist de echipa națională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere. Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Gigi a spus până la urmă că nu mai vrea antrenor străin”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 51 de ani are Marius Baciu
  • 2008 e anul în care s-a retras Baciu
Ireal! Echipa calificată la meciul de 230 de milioane de euro a fost...
Fanatik
Ireal! Echipa calificată la meciul de 230 de milioane de euro a fost exclusă dintr-un motiv incredibil și înlocuită cu „coșmarul” FCSB-ului
Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează...
Fanatik
Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează o jumătate de secol de la Montreal: ”Perfect 10”
Veste uriașă pentru Cristi Chivu! Rivalul său din Serie A pleacă la finalul...
Fanatik
Veste uriașă pentru Cristi Chivu! Rivalul său din Serie A pleacă la finalul sezonului
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Andrei Nicolescu, ”curentat” în direct: 'Nicoleto, nu ai creier! Șterge-te la gură când...
iamsport.ro
Andrei Nicolescu, ”curentat” în direct: 'Nicoleto, nu ai creier! Șterge-te la gură când vorbești de noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!