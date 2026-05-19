Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă! Şi eu fac schimbări în minutul 20”

Marius Baciu este varianta surpriză aleasă de Gigi Becali pentru banca tehnică de la FCSB. FANATIK şi a fost oficializată în cursul zilei de marţi de clubul roş-albastru. Noul tehnician a semnat un contract valabil un an.

Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali în echipa de start: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă”

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit despre implicarea lui . Marius Baciu a avut o discuţie cu patronul şi cu Mihai Stoica, spunându-i lui Becali că nu vrea să fie o marionetă, iar finanţatorul i-a promis că va fi respectat:

„Nu știu cum se va băga, am avut o discuție împreună cu domnul Becali și MM. Vor fi momente în care eu voi avea nevoie de ei, pentru că nu cunosc foarte bine situația. Eu vreau să știu că jucătorii dau totul și că vor juca la capacitate maximă. Și eu fac schimbări în minutul 20, am fost acuzat pentru lucrul ăsta. Am început din fotbalul mic, iar președintele îmi zicea de ce am schimbat în minutul 30.

Am promovat Sibiul la prima aventură, am provocat vreo 7 copii la Clinceni. Niciodată nu m-am exteriorizat. Am așteptat momentul să arăt. Nu sunt eu Mafalda, dar am niște bagaje de-a lungul carierei mele. Am băgat și eu 1 milion de euro într-o academie de fotbal. Darius Olaru a fost și el pe acolo, îl cunosc de când avea jumătate de metru. Cred că avea vreo 8 ani când a ajuns. Îl știu foarte bine de copil. Am zis că nu vreau să fiu marionetă. Mi s-a promis că voi fi respectat”, a declarat Marius Baciu, în direct la Prima Sport.

Mihai Stoica a propus un antrenor de Serie A: „A luat campionatul cu AC Milan”

Mihai Stoica i-a propus lui Gigi Becali şi varianta unui antrenor străin. Managerul general al fostei campioane l-a dorit pe Daniele Bonera, fostul secund al lui Stefano Pioli la AC Milan. Dar Gigi Becali s-a răzgândit şi până la urmă a vrut să numească un antrenor român:

„Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera. A fost fotbalist de echipa națională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere. Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Gigi a spus până la urmă că nu mai vrea antrenor străin”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

