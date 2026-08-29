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Întrebat despre plecarea de la FCSB, Marius Baciu a dezvăluit discuția purtată cu Gigi Becali: „Asta s-a întâmplat”

Marius Baciu a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la FCSB. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a dezvăluit ce a discutat cu patronul Gigi Becali.
Bogdan Mariș
29.08.2026 | 20:36
Intrebat despre plecarea de la FCSB Marius Baciu a dezvaluit discutia purtata cu Gigi Becali Asta sa intamplat
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Întrebat despre plecarea de la FCSB, Marius Baciu (51 de ani) a dezvăluit discuția purtată cu Gigi Becali. FOTO: Sport Pictures
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Marius Baciu (51 de ani) se află într-o situație foarte complicată la FCSB. Eliminată de Auda din Conference League, formația „roș-albastră” nu a convins nici pe plan intern, iar suporterii din Peluza Nord i-au cerut demisia tehnicianului după eșecul suferit pe terenul lui CFR Cluj. Înainte de partida contra UTA-ei, care va avea loc duminică la Târgoviște, antrenorul a dezvăluit ce a discutat cu Gigi Becali înainte de startul sezonului.

Ce a declarat Marius Baciu despre plecarea de la FCSB

Întrebat despre o posibilă plecare de la FCSB, Marius Baciu a dezvăluit ce a discutat în această vară cu Gigi Becali. (n.r. se discută despre demisie?) Am câștigat două meciuri când am venit și tot despre asta se discuta, de înlocuirea mea. Ce pot să spun? Dacă se va lua vreo decizie, să fiu schimbat, ce pot să fac eu?

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Eu am venit după o discuție cu domnul Becali când am venit aici. Știu cum s-a pus problema vizavi de mine. Știu și ce s-a întâmplat până acum. A spus că o să plece jucători, că o să aducă sânge proaspăt. Asta s-a întâmplat, astea au fost discuțiile mele cu dânsul. Ulterior am discutat și cu MM Stoica. Ce s-a întâmplat până acum este ok.

Nu am pierdut jucători, au plecat pentru că au nevoie să schimbe ceva. Mă refer la Olaru, la Șut, Lixandru. Dar după ce o echipă câștigă două titluri, are nevoie să plece jucători și să vină alții, să reîmprospătezi echipa”, a spus tehnicianul la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Marius Baciu a exclus doi jucători importanți de la un antrenament efectuat în această săptămână.

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Gigi Becali a discutat cu Ianis Zicu

Gigi Becali a afirmat recent că Marius Baciu ar urma să rămână pe banca tehnică a FCSB-ului până în iarnă, însă situația s-ar putea schimba în cazul în care rezultatele se vor înrăutăți. FANATIK a dezvăluit că patronul „roș-albaștrilor” s-a întâlnit recent cu Ianis Zicu, care l-ar putea înlocui pe Baciu în rolul de antrenor principal al celor de la FCSB.

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Fostul internațional român, care a avut o primă experiență în SuperLiga în sezonul trecut, la Farul Constanța, activează momentan în divizia secundă, la Metaloglobus București. După duelul cu UTA de la Târgoviște, FCSB va evolua în Cupa României Betano contra lui FC Argeș, iar apoi o va întâlni pe rivala Dinamo.

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