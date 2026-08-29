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Marius Baciu (51 ani) a vorbit despre transferuri la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad, duminică, 30 august, ora 21:00, în etapa a 7-a din SuperLiga. Întrebat despre venirea lui Denis Drăguș la FCSB, antrenorul a explicat că sunt discuții pentru aducerea de jucători, iar acestea vor continua până la finalul perioadei de mercato.

Marius Baciu, anunț în conferință despre transferurile FCSB

FCSB a rămas fără un atacant de bază după ce în Serie A. Bucureștenii sunt acum în căutarea unui nou vârf, iar Marius Baciu, antrenorul echipei, a abordat înaintea meciului cu UTA și subiectul transferurilor. „Orice jucător care pleacă, lasă loc altuia. Orice jucător își dorește să plece într-un campionat mai puternic. Nu discut de niciun jucător care este sub contract. Și la noi sunt niște discuții pentru niște jucători, clar că discutăm.

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Sunt oameni care se ocupă de lucrul ăsta și sper și cred că lotul nostru va fi foarte echilibrat până la ultima oră, la 12 noaptea, pe 8 septembrie. Deci, se poate întâmpla absolut orice. (n.r. – Venirea lui Drăguș ar însemna că sunteți acoperiți?) Tot timpul este loc pentru mai bine. Avem jucătorii sănătoși, nu aș vrea să mai pierdem din cauza accidentărilor. Avem cifre bune, vizibile, din punct de vedere fizic. Garita este bine, poate chiar să înceapă. Se pregătește foarte bine, își dorește să joace”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.

Mihai Stoica crede că transferul lui Denis Drăguș la FCSB se va realiza

în cele din urmă cu clubul „roș-albastru”, să joace pentru bucureșteni. „Am o presimțire că va fi Drăguș, așa cred. Așa simt eu, nu am avut nicio discuție. Știu că a făcut pregătirea cu Trabzonspor.

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Nu a jucat în meciuri, dar a făcut pregătirea cu Trabzonspor. Drăguș are alte calități. Are o tehnică mai bună, este jucătorul cu cele mai multe driblinguri în raport cu minutele jucate în Turcia”, mărturisea recent MM Stoica la TV Prima Sport. Turcii ar putea să accepte să-l împrumute pe Drăguș la FCSB și să împartă salariul jucătorului 50/50 cu Gigi Becali. În aceste condiții, atacantul ar încasa 750.000 de euro din ambele părți, fără a pierde niciun ban din salariu.