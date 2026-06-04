Marius Baciu dezvăluie în premieră interesul FCSB pentru transferul jucătorului: „E în vizorul nostru!” Un alt fotbalist a fost ofertat deja

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FCSB a reușit să se califice în preliminariile UEFA Conference League după barajele cu FC Botoșani și Dinamo. La aceste două dueluri s-a aflat pe bancă că s-a înțeles cu echipa patronată de Gigi Becali. După ce FC Voluntari a promovat în prima ligă, omul de afaceri a vorbit deschis despre o posibilă mutare a lui Remus Guțea.

Marius Baciu dezvăluie bombele pe care le încearcă FCSB pe piața transferurilor

, însă un transfer ar fi destul de costisitor. Întrebat despre acest subiect, Marius Baciu a mărturisit că îl cunoaște foarte bine pe tânărul jucător și că îl urmărea încă de când evolua la loturile naționale de juniori.

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„E un copil bun. E oarecum în vizorul nostru, avem o listă de jucători tineri care sunt în discuțiile noastre, printre care face parte și el. Putem discuta mai mult pentru că este un jucător care mi-a plăcut și înainte. Știam despre el, îl cunosc, l-am urmărit și la echipa națională. Noi avem copii buni și mai avem jucători interesanți care sunt pe listele noastre. Vorbesc de jucători sub vârstă”, a declarat Marius Baciu, potrivit .

Ce transferuri pregătește FCSB. Ofertă pentru Anderson Ceara

În continuare, Marius Baciu a transmis că a urmărit toți jucătorii care sunt în negocieri cu FCSB. Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit deschis despre Anderson Ceara, fotbalist care l-a impresionat, însă e reticent să ofere un verdict despre el, în contextul în care mutările încă nu sunt finalizate.

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„(n.r. – Fundaș dreapta) I-am văzut pe majoritatea jucătorilor care sunt în discuții cu noi. Noi avem o organizare, un staff tehnic care vizionează. Chiar astăzi (n.r. joi) am văzut un jucător. Când se discută de anumiți jucători, mai sunt sunt și alte soluții pe acel post. Variante A, B, C, ceva de genul. Trec prin mâna lui Cernat, Filip, Alin Stoica, MM, trec prin mâna tuturor.

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Anderson Ceara e un jucător interesant, un profil de jucător care ar putea să ne ajute. Am niște informații de acolo, jucător care cu o echipă bună în spate poate să iasă mult mai bine în față. Am informații despre fiecare jucător care ne interesează. Am primit și referințe bune, și mai puțin bune despre Ceara. Are părți la care trebuie să fim atenți. E brazilian. Are probleme tactice în defensivă”, a mai spus Marius Baciu.

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