Marius Baciu, dezvăluiri despre neogicierile cu Gigi Becali: „A fost foarte supărat pe mine!”

Marius Baciu (51 de ani) este alesul lui Gigi Becali (67 de ani) pentru banca FCSB-ului. Tehnicianul va debuta pe banca „roș-albaștrilor” chiar în semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, care se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30. Noul antrenor al FCSB-ului a vorbit despre negocierile cu patronul campioanei.

Marius Baciu, dezvăluiri de la negocierile cu Gigi Becali

Marius Baciu a vorbit despre discuția pe care a purtat-o cu patronul FCSB-ului, Gigi Becali, înainte de a fi numit pe banca echipei. „Mi s-au părut că au fost niște tatonări cu MM, în urmă cu câteva zile. Când m-a sunat MM am crezut că mă cheamă să jucăm tenis cu piciorul, voiam să-i zic că mă doare piciorul (n.r. râde). Am rămas foarte surprins când m-a sunat nea Gigi, mi-a spus că m-a recomandat o persoană, chiar după ce a plecat Charalambous.

A spus că știe cine e, dar nu a vrut să îmi spună numele. Am înțeles că au rămas pe ultima 100 de metri. Pe urmă i-am zis că vreau neapărat să fie înștiințat domnul Ciuclea, iar dacă este de acord dânsul eu vin să ajut. Eu l-am cunoscut pe Gigi Becali ca investitor, am interacționat mult, a fost foarte supărat pe mine atunci, când am plecat la Lille liber de contract (n.r. în 2002).

Nu știu dacă am fost cel mai bun jucător la Steaua, dar am fost un model din alte puncte de vedere. Domnului Becali i-am zis că nu pot veni doar pentru două meciuri, iar domnia sa mi-a spus că voi avea un contract pe 1 an”, a declarat Marius Baciu, în direct la . .

La ce echipe a activat Marius Baciu în cariera de antrenor

Primul mandat de antrenor principal al lui Marius Baciu a fost la Voința Sibiu, în 2009. Mai apoi, a activat în țară la Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia, Silvania Șimleu Silvaniei, Politehnica Iași, Flacăra Făget, SC Bacău, Academica Argeș (club care avea să devină Academica Clinceni), Concordia Chiajna, Turris Turnu Măgurele (în două rânduri) și Daco-Getica București.

În perioada 2020-2023, acesta a lucrat doar în Asia, la Sohar SC (Oman), Al-Taqadom (Arabia Saudită), Al-Arabi (Arabia Saudită) și Al Nahda (Arabia Saudită), cea din urmă fiind ultima sa experiență pe bancă înainte de a fi numit la FCSB. .