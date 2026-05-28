Marius Baciu îi răspunde lui Victor Pițurcă după ce l-a considerat antrenor doar cu numele la FCSB: „Răutatea nu-mi place! Mut programul”

Gigi Becali l-a numit pe Marius Baciu în funcția de antrenor pentru meciurile de baraj, așa cum . Debutul antrenorului a fost cu dreptul, FCSB reușind să se impună în fața lui FC Botoșani, scor 4-3, calificându-se astfel în finala barajului, acolo unde o va întâlni pe Dinamo, vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Totuși, nu toată lumea a privit cu ochi buni numirea lui Baciu pe banca tehnică, .

Marius Baciu îi răspunde lui Victor Pițurcă

În conferința de presă premergătoare barajului cu Dinamo, Marius Baciu i-a răspuns lui Victor Pițurcă, spunând că îi este recunoscător fostului selecționer pentru faptul că l-a debutat în fotbal. În schimb, antrenorul de la FCSB a transmis că nu îi place răutatea gratuită, iar atunci când o primește „schimbă programul”.

„Nea Piți e un om deosebit pentru mine, experiența dânsului. Chiar nu contează ce spune dânsul. Iau doar ce e foarte bun din ce a spus, n-am cum să nu-i mulțumesc pentru ceea ce eu însemn. El m-a debutat la echipa națională de juniori, m-a luat de la tineret de la Sibiu. Eu cu astea rămân.

Am nevoie și trebuie să demonstrez. Sunt și oameni care mă încurajează foarte mult și ne sunt aproape. Ce pot să spun acum de nea Piți. Spune ce simte și foarte bine că face așa. Dacă voi fi analizat, sper să fiu analizat în funcție de cum arată echipa, nu răutatea. Partea asta de răutate nu prea îmi place. Atunci mut programul”, a declarat Marius Baciu.

Cine l-a felicitat pe Marius Baciu după numirea la FCSB

În continuare, Marius Baciu a recunoscut că a primit foarte multe mesaje de la foști colegi și apropiați după ce a fost numit ca antrenor principal la FCSB. Deși lumea a fost puțin neîncrezătoare în momentul anunțului făcut de roș-albaștri, Baciu e încrezător că poate obține rezultate pe bancă.

„Am primit mesaje de la colegi după ce am venit la FCSB. Printre primii care mi-au scris a fost Militaru, pe care-l pup și iubesc, Roland Nagy și mulți alții, chiar din străinătate. Directorul sportiv de la Genk cu care am jucat în Germania. Am primit mesaje care chiar mă bucură și de la foștii mei colegi de la emisiune. Aurică Țicleanu, care a avut niște vorbe fantastice pentru mine. Le mulțumesc tuturor, inclusiv criticilor.

E normal, e firesc să nu ai încredere, dar hai să vedem puțin ce se va întâmpla. Atunci vom analiza mai bine. Să analizezi un om… nici nu am ajuns aici și nu-l știi, e complicat. Îl analizezi de pe drum, într-adevăr fac o oră și 10 până acasă. Am 37 de kilometri de acasă până aici”, a mai spus Marius Baciu.

Ce a declarat Victor Pițurcă la adresa lui Marius Baciu

Victor Pițurcă a comentat numirea lui Marius Baciu la FCSB. Fostul selecționer al naționalei României a vorbit în termeni duri despre viitorul tehnicianului pe banca roș-albaștrilor. „Nu vreau să comentez. Știm cu toții cine face echipa, schimbările. Deocamdată, nu pot să spun nimic despre antrenorul Marius Baciu. Mi-a fost elev, l-am debutat la naționala de tineret a României.

Îmi pare rău să o spun, dar este antrenor cu numele, în momentul de față. Să spunem că ar fi făcut el echipa, schimbările, tot nu ar avea un mare rol (n.r. dacă FCSB ajunge sau ratează cupele europene), asta deoarece a preluat echipa de câteva zile.

Nu a mai antrenat de mult timp, dar a fost fotbalist și nu a uitat fotbalul. Știm însă cu toții că echipa și schimbările sunt făcute de Gigi Becali”, a spus Pițurcă la .