Marius Baciu implementează la FCSB modelul lui Didier Deschamps de la CM 2026: „Franța se apropie de ceea ce vrem noi!”

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FCSB se află în Olanda unde pregătește noul sezon. Fosta campioană a României pune la punct ultimele detalii pentru a reveni în forță în stagiunea 2026/2027, iar Marius Baciu a setat deja un standard înalt. Antrenorul „roș-albaștrilor” a spus cum încearcă echipa lui să evolueze precum naționala Franței, cea care se pregătește de sferturile CM 2026 contra Marocului.

FCSB, ca naționala Franței. Planul lui Marius Baciu

FCSB a suferit enorm în ultimul sezon, pe care l-a salvat pe ultima sută de metri cu calificarea în preliminariile Conference League. Marius Baciu este optimist și a declarat că echipa lui încearcă să joace la fel precum „Dacă ne gândim la sistemul de joc, Franţa este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”, a declarat Marius Baciu, antrenorul FCSB, într-un interviu pentru

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Marius Baciu cere întăriri la FCSB

FCSB nu a fost atât de activă, până acum, în mercato de vară. Singurul transfer concretizat până acum la formația bucureșteană a fost . Marius Baciu a spus că are nevoie de jucători noi, mai ales la mijloc, unde plecarea lui Darius Olaru a lăsat un gol greu de acoperit rapid.

„Într-adevăr, avem nevoie de jucători la mijlocul terenului. Avem câteva ţinte precise şi încercăm să reuşim transferurile. Este şi Cupa Mondială, mulţi aşteaptă şi încă analizează ofertele. Al doilea căpitan după Florin Tănase este Juri Cisotti. Este un jucător foarte important pentru noi. Risto Radunovic şi Mihai Popescu pot purta şi ei banderola şi au spirit de lider, fără probleme.

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Darius Olaru a fost un jucător foarte important, dar avem şi acum jucători care îl pot înlocui. Avem nevoie de jucători în zona centrală, însă avem soluţii. Eu zic că Cisotti poate să facă foarte bine acest lucru, iar Tase la fel. Nu cred că vor fi probleme să-l înlocuim pe Darius”, a mai spus antrenorul, conform sursei.

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