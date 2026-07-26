Marius Baciu, în extaz după ce FCSB a devenit lider fără gol primit în SuperLiga: „O satisfacție foarte mare”

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Marius Baciu (51 de ani) e lider cu FCSB în SuperLiga după victoria cu Csikszereda, scor 2-0. Cu toate acestea, antrenorul roș-albaștrilor nu se îmbată cu apă rece și știe că echipa sa mai are de pus lucruri la punct. Cel mai important joc al sezonului e joi, cu FK Auda, returul din turul 2 preliminar Conference League.

Marius Baciu, precaut după Csikszereda – FCSB 0-2

FCSB a legat două victorii în SuperLiga și are maximum de puncte după etapa cu numărul 2. După 2-0 cu FC Argeș, . informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

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„Un joc bun, care nu are cum să nu te mulțumească. Am jucat cu patru jucători U21, au fost dezinvolți. Am o mare încredere în jucătorii noștri tineri. Nu cred că s-a văzut diferența că au fost underi. Toma, Popa, Ricardo… Tinerețea lor mă bucură, sunt dornici de afirmare. Sunt trei puncte importante. Nu am luat gol, asta e o mare satisfacție pentru mine!

Victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a pregăti meciul din Europa, care este foarte important. Mă bucură atât faza defensivă, că nu am luat gol, cât și atacul. Sunt bucuros pentru faza de construcție, dar mai sunt lucruri pe care le putem regla. Una peste alta, puteam marca încă de vreo două ori”, a declarat Marius Baciu, după Csikszereda – FCSB 0-2.

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Cu gândul la returul cu Auda din Conference League

Marius Baciu își dorește ca fotbaliștii săi să fie mai concentrați la finalizare, mai ales că urmează un meci extrem de important. Joi, 30 iulie, de la ora 19:00, e programat FK Auda – FCSB, returul din turul 2 preliminar. Roș-albaștrii încep cu handicap după ce prima manșă au pierdut în fața letonilor, scor 2-3.

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„Este clar că avem nevoie de mai multă concentrare în fața porții. În Europa nu te iartă nimeni. Până la urmă, 2-2 sau 2-3 cu Auda nu e mare lucru pentru mine. Am ratat foarte mult și sper să reglăm asta, trebuie să fructificăm tot ce avem”, a mai spus antrenorul FCSB-ului.