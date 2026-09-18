Sport

Marius Baciu rupe tăcerea despre plecarea de la FCSB înaintea derby-ului cu U Craiova: „Nu mă interesează absolut nimic din ce a discutat nea Gigi”

Marius Baciu a răbufnit înainte de Universitatea Craiova - FCSB, meciul care îi va decide viitorul pe banca tehnică. Ce a spus despre situația sa la echipă, dar și despre Gigi Becali.
Mihai Dragomir
18.09.2026 | 14:15
Marius Baciu rupe tacerea despre plecarea de la FCSB inaintea derbyului cu U Craiova Nu ma intereseaza absolut nimic din ce a discutat nea Gigi
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Marius Baciu, fără ocolișuri înainte de U Craiova - FCSB. Foto: Sport Pictures.
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Universitatea Craiova – FCSB este derby-ul rundei a 10-a din SuperLiga, programat sâmbătă, 19 septembrie, de la 20:30. Marius Baciu a prefațat meciul în cadrul unei conferințe de presă, unde a vorbit despre viitorul său pe banca „roș-albaștrilor”.

Marius Baciu ignoră orice discuție legată de viitorul său la FCSB

Marius Baciu are în față ultimul său meci la FCSB, dacă va pierde. Însă soarta tehnicianului nu este sigură nici în cazul unei victorii. FANATIK a informat încă de pe 16 septembrie că Gigi Becali are deja două variante de antrenori pregătite: Ianis Zicu, respectiv Mirel Rădoi. Înainte de meciul cu campioana en-titre, Marius Baciu a transmis că nu este deloc interesat de ultimele discuții privind postul său, nici măcar de declarațiile patronului său.

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„Un meci foarte important pentru noi. Am înțeles că se va juca cu casa închisă. Întâlnim actuala campioană, o echipă foarte bună. Noi suntem o echipă în formare, cu jucători foarte buni, ne străduim să formăm un grup foarte bun și cred că se poate face lucrul ăsta. Echipa noastră trebuie să câștige puncte, indiferent de ceea ce se vorbește. Nu mă interesează lucrul ăsta, încerc să le insuflu jucătorilor că acest lucru nu e important.

Ei trebuie să joace pentru ei. După meci, vom vedea ceea ce se va întâmpla, nu mă interesează absolut nimic din ceea ce se discută sau din ce a discutat inclusiv nea Gigi. Echipa asta are nevoie de liniște și sunt ferm convins că se va forma un grup foarte puternic, indiferent că e sau nu Marius Baciu. Nu prea am televizor pe acasă în perioadele astea. Îmi place foarte mult cum echipa reacționează la antrenament, de la meci la meci, de la zi la zi. Sunt ferm convins că se va forma un grup foarte bun”, a declarat Marius Baciu.

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Marius Baciu a spus totul despre situația sa la FCSB

Deși întreaga atenție este asupra sa, Marius Baciu a mărturisit că nu simte presiunea, El a subliniat încă o dată că este concentrat pe meciul următor și că evită orice sursă media care propagă subiectul antrenorului de la FCSB. „Presiune nu are cum să nu fie, orice s-ar întâmpla. Presiune a fost și în primul meci, în al doilea meci, s-a discutat din nou despre schimbarea antrenorului.

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Am început să nu mă prea intereseze. Atât timp cât sunt antrenorul echipei, nu mă interesează. Chiar nu contează Marius Baciu acum. Baciu e concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus tehnicianul român.

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Marius Baciu a venit la FCSB pe finalul lunii mai, când a calificat echipa în Conference League după barajele cu FC Botoșani și Dinamo. Ulterior, formația sa a părăsit competiția europeană încă din turul 2, după ce letonii de la FK Auda au eliminat FCSB cu 7-3 la general.

  • 14 meciuri a bifat până acum Marius Baciu pe banca tehnică de la FCSB
  • 6-3-5 este bilanțul antrenorului (victorii, remize, eșecuri)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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