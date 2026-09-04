Marius Baciu, înaintea meciului cu Dinamo: „Cine a vorbit de demitere? Asta e important pentru mine?”. Ce spune despre Crețu și Tavi Popescu

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Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu, a venit în fața jurnaliștilor pentru a aduce ultimele vești din vestiarul formației roș-albastre, înaintea derby-ului cu Dinamo. Tehnicianul a vorbit despre noile transferuri realizate de patronul Gigi Becali, dar și despre jucătorii Valentin Crețu, Florin Tănase sau Octavian Popescu.

Marius Baciu, mesaj pentru Valentin Crețu

Marius Baciu a declarat că se așteaptă la o partidă foarte dificilă împotriva dinamoviștilor, deoarece un derby se câștigă prin foarte multă disciplină și determinare. Tehnicianului i se pare mai periculoasă echipa antrenată de Nuno Campos, decât cea antrenată până în această vară de Zeljko Kopic.

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„Un asemenea derby se poate pierde dacă nu reușești să respecți absolut tot. Un meci care va fi foarte tacticizat, cu foarte puține spații. Respectul ăsta, care duce la foarte multă concentrare, va fi foarte important. Cine va câștiga mai puțin, va avea câștig de cauză. (n.r – Dinamo lui Kopic sau Dinamo lui Campos?) Sunt două lucruri diferite. Ambele module au dat roade. Mi se pare destul de periculoasă acum, sincer”, a spus Baciu la conferința de presă.

De asemenea, tehnicianul a vorbit și despre situația delicată a lui Valentin Crețu, fotbalist al cărui viitor la FCSB este incert. Baciu a afirmat că îl apreciază foarte mult pe fundașul dreapta și îl așteaptă din nou la pregătire, însă vrea să vadă o schimbare în bine în comportamentul său. Antrenorul este sigur că și suporterii îl vor ierta pe jucător, dacă acesta va reveni pe teren cu aceeași intensitate ca până acum.

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„Crețu a făcut ce-a făcut, a plătit și a fost scos din lot. Am spus și atunci, ne putem baza oricând pe el. A venit înapoi la echipă, îl așteptăm să fie foarte bine din punct de vedere fizic și să vină cu altă ardoare, să demonstreze că este un jucător foarte important pentru acest club, așa cum considerăm cu toții. Astăzi, după antrenament, o să luăm ultimele decizii (n.r. – legate de lot). Dacă va fi jucătorul pe care îl cunoaștem și va da totul pentru echipă, sunt sigur că suporterii vor trece peste un act de indisciplină. Normal, nici noi nu acceptăm multe lucruri, dar dintr-o glumă s-a ajuns la o foarte mare exagerare. Crețu demonstrează zi de zi la antrenament. E un jucător important pentru echipă, atât cât va fi sub contract”, a mai spus Baciu.

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Cine are șanse să joace cu Dinamo dintre Korenica, Muhar și Drăguș

, dar recunoaște că nu se poate baza pe cei trei la derby-ul cu Dinamo. Un singur jucător poate face parte din planurile sale pentru duelul de sâmbătă seară.

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„Korenica e singurul jucător care pare 100%. Și cu el o să luăm o decizie azi, după ce vom vedea situația lui fizică. În principiu, cred că ar putea să fie în lot. Vedem ce se întâmplă până după antrenament. Despre Muhar nu știu foarte multe detalii. Absolut nimic. Astăzi voi discuta cu el mai mult. Nu știu nimic. Același lucru și despre Denis Drăguș. Astăzi va intra în evaluări medicale. Avem timp până diseară să vedem unde sunt. Cert este că Meriton Korenica este jucătorul în pâine. Avem atacanți buni și acum. Îi avem pe Garita, pe Alex. Drăguș, întâi să vedem cum e. Nu cred că poate să intre pentru meciul de mâine. Cred că și-ar dori.

Nu pot să discut despre cifre. Știți că domnul Becali este un imprevizibil și a venit cu surprize. Să fie de bun augur transferurile. Este important și pentru ei să se acomodeze, pentru că nu pot face minuni peste noapte”, a completat antrenorul.

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De la derby va lipsi și Octavian Popescu. Mijlocașul este în continuare gripat, iar medicii celor de la FCSB se îngrijesc de situația sa. Nimeni din staff nu dorește să riște o epidemie de gripă la nivelul vestiarului, așa că nu se va forța revenirea jucătorului înainte de termen.

„Eu am primit un mesaj de la el, au fost mai departe asistenții noștri. Eu nu l-am văzut. Se putea întâmpla ceva cu alți jucători de-ai noștri. Astea sunt discuții medicale. Știu că au mai fost, ieri sau alaltăieri, la el acasă pentru a-i face perfuzii. Lucrurile sunt doar de staff medical. Ieri nu a fost (n.r. – la antrenament)”, a mai spus Baciu.

Marius Baciu nu este mulțumit 100% după meciul cu Argeș

Antrenorul celor de la FCSB s-a bucurat de cele trei puncte obținute în grupa din Cupa României, după 5-0 cu FC Argeș, dar nu este pe deplin satisfăcut de modul în care jucătorii săi au evoluat.

„Nu sunt 100% mulțumit nici la meciul în care am câștigat cu 5-0, dar am marcat foarte multe goluri din situațiile pe care le-am avut. Din păcate noi discutăm doar de rezultat, nu discutăm de joc. E una dintre cele mai bune echipe din acest început de sezon, au un joc bun, dinamic, foarte organizat. E o echipă care își arată clar intențiile de play off. Și Rapid a arătat destul de bine, vorbim de momente și momente, și noi am arătat, avem cifre destul de bune, șuturi la poartă cred că avem cele mai multe, șuturi primite, cele mai puține, cele mai multe cornere. Noi suntem echipa care a schimbat cel mai mult pe parcursul campionatului. Suntem si echipa care am avut cele mai multe greseli, nu putem sa nu recunoaștem. Asta a dus la un dezechilibru”.

Marius Baciu se simte susținut la FCSB

Pe finalul conferinței, , dar și despre întâmplările interne care, în opinia sa, au fost povestite într-un mod exagerat. Tehnicianul este sigur că are parte de toată susținerea patronului, conducătorilor și suporterilor.

„Cine a vorbit de demitere? Asta e important pentru mine? Dacă eu sunt susținut de patron, conducătorii… Am văzut o grămadă de povești, îmi dă oarecum satisfacție și putere să cred. Vă dau un exemplu, povestea cu Tase: o invenție cum că aș avea ceva cu el, am declarat amândoi că nu e adevărat, a vorbit MM, s-a continuat. Acum cu Filip. Un staff de azi e condus de mine, asta nu înseamnă că antrenorii secunzi pun copete. Vorbesc despre Alin Stoica, Sorin Bucuroaia, Lucian Filip, cu partea video, cu preparatorii fizici”.

În plus, fostul fundaș de la Steaua și Lille a explicat cât de importanți sunt secunzii săi în pregătirea echipei și a dat asigurări că nu există lipsă de respect la antrenamente

Despre cum se fac antrenamente: „Vizavi de antrenament, se împarte. De partea defensivă răspundem noi, eu și Lucian Filip. Pe atac, mai mult Alin Stoica cu mine. Eu mă mut pe ambele părți pentru a superviza. Dacă n-aș avea posibilitatea să am stafful pe care îl am, ar trebui să stau doar într-o parte. Totul se bazează pe respect. Totul! Personalitatea se câștigă prin respect. Filip are tot sprijinul meu să corecteze tot. Am ultimul cuvânt, analizăm, discutăm. Vin, propun, stăm la o masă și discutăm toți. Cel care răspunde este Marius Baciu. N-a fost nimic exagerat la Tănase și Filip. Nu i-aș da voie unui antrenor secund să vorbească urât sau să jignească. Dau voie să corecteze. Mai departe e problema mea … Nici eu nu-mi permit să jignesc, cum se întâmpla pe vremuri. Nu există așa ceva. Avem un regulament al vestiarului. Ce ține de mine, iau decizii. Ce este peste mine, mă duc mai departe la conducători. Toți antrenorii secunzi au un respect deosebit pentru jucători. Același lucru așteptăm și de la jucători. Simt lucrul ăsta, că avem respect. Am simțit la ultimul meci.

Nea Gigi, de câte ori vrea să discute cu mine, sunt sigur că poate să o facă. Avem aici niște oameni care se ocupă. Avem un manager căruia îi prezentăm tot. Suntem o carte deschisă. Dacă consideră domnul Becali să vorbească cu mine, sunt ferm convins că mă va suna. Sunt convins și simt că avem toată susținerea”, a concluzionat Baciu.