Marius Baciu, iritat după FCSB – Farul 2-2: „Nu mă întrebați așa ceva”

ADVERTISEMENT

Marius Baciu (51) a fost întrebat după FCSB – Farul 2-2, printre altele, și despre zvonurile conform cărora în ultima perioadă în vestiarul echipei roș-albastre s-ar fi produs anumite tensiuni la nivel de jucători și staff tehnic, dar nu a dorit să comenteze acest subiect.

Ce întrebare l-a deranjat pe Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2

Pe de altă parte, s-a declarat mulțumit cu rezultatul, având în vedere desfășurarea jocului, și a explicat de ce „Până la urmă, da, la cum s-a desfășurat meciul nu ai cum să nu fi mulțumit. Iar ne-am expus, ne-am eliminat foarte simplu și am luat golul ăla, am avut un picaj după. Nu ai cum să nu te gândești că va fi bine, am avut niște momente bune în a doua repriză, puteam face 2-2 mai repede, am ratat penalty-ul ăla, poate aveam alte șanse, dar nu avem cum să nu fim mulțumiți.

ADVERTISEMENT

Începutul jocului ne-a aparținut, până la greșeala aia și am avut un picaj. Nu am avut reacție când am pierdut mingea. (n.r. Despre schimbarea lui Toma) Nu a acuzat absolut nimic, așa am gândit-o noi, să îl lăsăm pe Tase (n.r. Florin Tănase) pentru a doua repriză, dar aveam mulți copii pe teren, am apelat mai repede la el pentru experiență. Se așteptau, am avut discuții cu jucătorii, așa am pregătit noi, Tase e un jucător important pentru noi.

De ce s-a discutat în vestiar… Sunt minciuni aberante, nu mă întrebați așa ceva. Contextul a fost că am pierdut calificarea, nu e ușor pentru nimeni. Nu poți s-o digeri, chiar dacă în campionat am arătat destul de bine. Nu mă tem de absolut nimic, ne asumăm. Am stat de multe ori de vorbă cu el, nu e ușor pentru un atacant să rateze așa mult, l-am văzut într-un picaj”, a declarat Marius Baciu la flash-interviu după

ADVERTISEMENT

Ce a spus Gigi Becali despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Chiar dacă a admis că în viziunea sa există în prezent și o problemă de antrenor la echipa sa, Gigi Becali a transmis că pentru moment nu se pune problema ca Baciu să fie demis. „Nu m-am gândit la Dan Petrescu. Nu speculați. Nu se pune problema demiterii antrenorului acum. Cred că sunt probleme și acolo, dar nu se pune problema. Baciu nu este în pericol. E posibil… Dacă îmi dau seama că asta este problema, bineînțeles că voi lua măsuri. A bătut Dinamo, ne-a dus în Europa. Nu e vina lui că nu ne-am calificat. Au fost niște minuni acolo”,